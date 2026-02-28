RETRO RÁDIÓ

Csúcson a Ferencváros, saját rekordját dönti meg a Fradi Európában

Ilyet még a legnagyobbak sem tettek Magyarországon. A Fradi-Braga meccsekkel rekordot dönt a Fradi az Európa-ligában.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 08:30
fradi európa liga ftc braga

A pénteki sorsoláson eldőlt, hogy a Ferencváros mely portugál ellenféllel csap össze az Európa-liga nyolcaddöntőjében. Március 12-én a Fradi-Braga meccs már magában csúcs lesz. A zöld-fehérek ezen a találkozón érik el azt a mérkőzésszámot a nemzetközi porondon, amennyit egy szezonban senki sem játszott játszott le magyar csapatként. 

Fradi-Braga Európa-liga
A Fradi-Braga meccseket márciusban rendezik az Európa-ligában Fotó: Kristian Skeie - UEFA

A Ferencváros tavaly júliusban a Bajnokok Ligája selejtezőjével kezdte el a szereplést a nemzetközi porondon. Azóta a BL-selejtezők során lejátszottak hat találkozót, ezt követte nyolc összecsapás az Európa-liga főtábláján, majd most a Ludogorec elleni kétmeccses selejtező a nyolcaddöntőért. A Fradi-Braga párharcokkal tehát már 18 találkozónál tart majd egy kupaszezonban a Ferencváros, ennyit eddig egyetlen magyar csapat sem játszott. Az eddigi csúcs az FTC tavalyi menetelése volt összesen 16 összecsapással.

A meccsek száma a selejtezőkkel és a csoportkörrel növekedett. Korábban a Ferencváros úgy vívott finálét 1975-ben a Kupagyőztesek Európakupájában (KEK), hogy összesen kilenc mérkőzésen lépett pályára, de az 1985-ben UEFA-döntős Videoton is "csak" 12 alkalommal játszott a nemzetközi porondon.

Fradi-Braga: a következő ellenfél is megvan

A Fradi-Braga párharc első meccsét március 12-én rendezik Budapesten, a visszavágót március 19-én Portugáliában tartják. A győztesre a negyeddöntőben a spanyol Betis vagy a görög Panathinaikosz vár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu