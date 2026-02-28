Csúcson a Ferencváros, saját rekordját dönti meg a Fradi Európában

A pénteki sorsoláson eldőlt, hogy a Ferencváros mely portugál ellenféllel csap össze az Európa-liga nyolcaddöntőjében. Március 12-én a Fradi-Braga meccs már magában csúcs lesz. A zöld-fehérek ezen a találkozón érik el azt a mérkőzésszámot a nemzetközi porondon, amennyit egy szezonban senki sem játszott játszott le magyar csapatként.

A Fradi-Braga meccseket márciusban rendezik az Európa-ligában Fotó: Kristian Skeie - UEFA

A Ferencváros tavaly júliusban a Bajnokok Ligája selejtezőjével kezdte el a szereplést a nemzetközi porondon. Azóta a BL-selejtezők során lejátszottak hat találkozót, ezt követte nyolc összecsapás az Európa-liga főtábláján, majd most a Ludogorec elleni kétmeccses selejtező a nyolcaddöntőért. A Fradi-Braga párharcokkal tehát már 18 találkozónál tart majd egy kupaszezonban a Ferencváros, ennyit eddig egyetlen magyar csapat sem játszott. Az eddigi csúcs az FTC tavalyi menetelése volt összesen 16 összecsapással.

A meccsek száma a selejtezőkkel és a csoportkörrel növekedett. Korábban a Ferencváros úgy vívott finálét 1975-ben a Kupagyőztesek Európakupájában (KEK), hogy összesen kilenc mérkőzésen lépett pályára, de az 1985-ben UEFA-döntős Videoton is "csak" 12 alkalommal játszott a nemzetközi porondon.

Fradi-Braga: a következő ellenfél is megvan

A Fradi-Braga párharc első meccsét március 12-én rendezik Budapesten, a visszavágót március 19-én Portugáliában tartják. A győztesre a negyeddöntőben a spanyol Betis vagy a görög Panathinaikosz vár.