Vége van! A 96. percben buktuk el a világbajnokságot

A Magyarország-Írország meccs előtt válogatottunknak volt esélye az első, a második és a harmadik helyre is. Az hamar kiderült, hogy Marco Rossinak lett igaza, kár reménykedni a csoportelsőségben: ehhez portugál botlás is kellett volna, viszont ők már a szünetben 5-1-re vezettek Örményország ellen. A magyar válogatott kezdőcsapata két helyen változott csütörtökhöz képest, bekerült Lukács Dániel és Tóth Alex, kikerült Styles Callum és Bolla Bendegúz.

Kezdőcsapatunk a Magyarország-Írország meccsre Fotó: Tumbász Hédi

Az egyik új ember, Lukács nem sokáig tétlenkedett. Rögtön a meccs elején a kapuba csúsztatta Szoboszlai Dominik beadását (1-0). Szalai Attila hibája után Írország tizenegyesből egyenlíteni tudott, majd érkezett Varga Barnabás, aki egy átvétel után 17 méterről kapásból bombázott a kapuba. Az óriási gól azt jelentette, hogy a mieink nyugodtan vonulhattak szünetre.

Magyar gólöröm Fotó: Tumbász Hédi

Magyarország-Írország: izgalmas lett a vége

A második félidőre úgy jött ki a magyar csapat, hogy őrizhette előnyét, az eredmény a második helyhez megvolt, s ehhez a döntetlen is elég lett volna. Egyedül az ír győzelem jelenthetett búcsút a számunkra. Volt helyzetünk arra, hogy megszerezzük a harmadik találatot, mégis az írek egyenlítettek, a portugálok ellen duplázó Troy Parrott a Puskás Arénában is megszerezte a második gólját a 80. percben.

Szoboszlai Dominik nagyot harcolt ezen a meccsen is Fotó: Tumbász Hédi

Az utolsó pillanatokig izgulni kellett, majd a 96. percben Parrott gólja azt jelentette, hogy Írország 3-2-re nyert, s ők mehetnek a pótselejtezőre.