Marco Rossi döntött, egy meglepetés van a magyar kezdőcsapatban

A világbajnoki álmokért játszik 15 órától a fociválogatott. A Magyarország–Írország-meccsen eldől, hogy első, második vagy harmadik helyen végzünk a csoportban.

A Puskás Arénában rendezik a Magyarország–Írország-meccset – Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Marco Rossi kezdőcsapatába bekerült Lukács Dániel, aki legutóbb gólt szerzett Örményország ellen. A legutóbbi, örmények elleni idegenbeli meccshez képest kimaradt Bolla Bendegúz és Styles Callum.

A kezdőcsapat: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Szoboszlai, Tóth A. – Lukács, Varga B., Sallai

Magyarország–Írország: bármi megtörténhet

Miközben az egész ország számolhat, megmutatjuk, milyen lehetőségek előtt áll a magyar válogatott vasárnap.

Magyarország első helyen azonnal kijut a világbajnokságra

Bármilyen különbséggel legyőzzük Írországot, miközben Portugália otthon kikap az örményektől

Magyarország 3-4 góllal nyer, Portugália döntetlent játszik

Magyarország második lesz és pótselejtezős

Magyarország nyer vagy döntetlent játszik, miközben Portugália is nyer

Portugália döntetlent játszik, de a magyarok csak 1-2 góllal nyernek

Magyarország harmadik lesz és kiesik

Írország legyőzi a Puskás Arénában Marco Rossi együttesét

Orbán Viktor is üzent

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán posztolt:

A F csoport állása 5 forduló után: 1. Portugália 10 pont 2. Magyarország 8 3. Írország 7 4. Örményország 3