Marco Rossi döntött, egy meglepetés van a magyar kezdőcsapatban
Plusz egy támadónak adott bizalmat a kapitány. Marco Rossi kihirdette a kezdőt a Magyarország–Írország-meccsre.
A világbajnoki álmokért játszik 15 órától a fociválogatott. A Magyarország–Írország-meccsen eldől, hogy első, második vagy harmadik helyen végzünk a csoportban.
Marco Rossi kezdőcsapatába bekerült Lukács Dániel, aki legutóbb gólt szerzett Örményország ellen. A legutóbbi, örmények elleni idegenbeli meccshez képest kimaradt Bolla Bendegúz és Styles Callum.
A kezdőcsapat: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Szoboszlai, Tóth A. – Lukács, Varga B., Sallai
Magyarország–Írország: bármi megtörténhet
Miközben az egész ország számolhat, megmutatjuk, milyen lehetőségek előtt áll a magyar válogatott vasárnap.
Magyarország első helyen azonnal kijut a világbajnokságra
- Bármilyen különbséggel legyőzzük Írországot, miközben Portugália otthon kikap az örményektől
- Magyarország 3-4 góllal nyer, Portugália döntetlent játszik
Magyarország második lesz és pótselejtezős
- Magyarország nyer vagy döntetlent játszik, miközben Portugália is nyer
- Portugália döntetlent játszik, de a magyarok csak 1-2 góllal nyernek
Magyarország harmadik lesz és kiesik
- Írország legyőzi a Puskás Arénában Marco Rossi együttesét
Orbán Viktor is üzent
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán posztolt:
A F csoport állása 5 forduló után:
1. Portugália 10 pont
2. Magyarország 8
3. Írország 7
4. Örményország 3
