Marco Rossi döntött, egy meglepetés van a magyar kezdőcsapatban

Plusz egy támadónak adott bizalmat a kapitány. Marco Rossi kihirdette a kezdőt a Magyarország–Írország-meccsre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 13:49
Módosítva: 2025.11.16. 14:16
Magyarország Írország vb

A világbajnoki álmokért játszik 15 órától a fociválogatott. A Magyarország–Írország-meccsen eldől, hogy első, második vagy harmadik helyen végzünk a csoportban.

A Puskás Arénában rendezik a Magyarország-Írország meccset
A Puskás Arénában rendezik a Magyarország–Írország-meccset – Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Marco Rossi kezdőcsapatába bekerült Lukács Dániel, aki legutóbb gólt szerzett Örményország ellen. A legutóbbi, örmények elleni idegenbeli meccshez képest kimaradt Bolla Bendegúz és Styles Callum.

A kezdőcsapat: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Szoboszlai, Tóth A. – Lukács, Varga B., Sallai

 

Magyarország–Írország: bármi megtörténhet

Miközben az egész ország számolhat, megmutatjuk, milyen lehetőségek előtt áll a magyar válogatott vasárnap.

Magyarország első helyen azonnal kijut a világbajnokságra

  • Bármilyen különbséggel legyőzzük Írországot, miközben Portugália otthon kikap az örményektől
  • Magyarország 3-4 góllal nyer, Portugália döntetlent játszik

Magyarország második lesz és pótselejtezős

  • Magyarország nyer vagy döntetlent játszik, miközben Portugália is nyer
  • Portugália döntetlent játszik, de a magyarok csak 1-2 góllal nyernek

Magyarország harmadik lesz és kiesik

  • Írország legyőzi a Puskás Arénában Marco Rossi együttesét

 

Orbán Viktor is üzent

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán posztolt:

A F csoport állása 5 forduló után:

1. Portugália 10 pont

2. Magyarország 8

3. Írország 7

4. Örményország 3

Vb-lázban ég a világ!

