„Szoboszlai igazi csúcszenész” – Bízik a válogatott sikerében az írek magyar réme
Hamar István szerint Szoboszlai játéka olyan, akár Beethoven zenéje. Az 1993-as diadal hősét a magyar–ír vb-selejtezőről kérdeztük.
Ha nem is könnyű, de világos a feladat a magyar labdarúgó-válogatott előtt: a vasárnapi (15.00, tv: M4 Sport), utolsó világbajnoki selejtezőjén pontot vagy pontokat kell szereznie a vendég Írország ellen a telt házas Puskás Arénában. 1934 óta már a 16. magyar–ír vagy ír–magyar meccs lesz a vasárnapi a két futballválogatott között. Az eddigi mérleg felénk billen (15 mérkőzés, 5 győzelem, 7 döntetlen és 3 vereség, 28-22-es gólkülönbség), de a legutóbbi győzelmünket 32,5 éve arattuk ellenük egy barátságos találkozón, még Puskás Ferenc szövetségi kapitány irányításával. Az akkori dublini 4-2-es siker főhőse, a szünetben még kétgólos hátránynál becserélt, majd gyors duplával egyenlítő Hamar István a Metropolnak elmondta, mit vár az utódoktól, szerinte ki lehet a magyar válogatott „új Hamar Piluja” az írek ellen, és ki a kedvence Marco Rossi csapatából.
A hajrában Öcsi bácsi másik csereembere, Balog Tibor és Urbán Flórián góljaival meg is nyert 1993-as dublini győzelmet csak apropóként említettük az „írek rémének”, Hamar Istvánnak. Persze ettől még a rá jellemző derűvel rávágta: Dublinban tán máig neki tulajdonítják a déli harangszót, nem pedig a törökverő Hunyadi Jánosnak (ő egy régebbi magyar „válogatott” vezére volt a vérre menő „meccseken”), de „hagyjuk is meg őket ebben a hitben”!
Az 1993-as ír–magyar (2-4) meccs összefoglalója:
Hamar István a magyar–ír vb-selejtezőről: Elégedett lennék a '93-as forgatókönyvvel
Nyugodtabb lettem volna, ha a portugálok legalább egy pontot elcsípnek Írországban, de mi inkább örüljünk a magyar válogatott jereváni győzelmének! Nem kell és nem is lehet mindig, mindenhol sziporkázni.
„Az ilyen feladatok tudnak a legnehezebbek lenni, és hogy sikerült gyengébb játékkal is győzni egy ilyen fontos mérkőzésen, mutatja a csapat erejét és egységességét” – mondta az egykori 25-szörös válogatott támadó a Varga Barnabás fejesgóljával megnyert örmény–magyar meccsről.
Ami a vasárnapi folytatást, a minden bizonnyal az F csoport második helyéről döntő magyar–ír vb-selejtezőt illeti, a Kispest-Honvéddal (1993) és az MTK-val (1997) magyar, a Beitar Jerusalemmel (1998) izraeli bajnok címet nyert Hamar István elmondta:
„A csütörtöki eredmények után minden nyitott maradt a továbbjutás kérdését illetően, de ez nem is olyan nagy baj. Portugália befogására szerintem már semmi esély, még ha papíron maradt is némi sanszunk az első hely megszerzésére, ők az örmények ellen már nem fogják azt elbukni. Pláne, hogy ehhez egy pont megszerzése is elég nekik.”
Nekünk tehát a második helyezés és a vele járó pótselejtezős részvétel a cél, és ez ezen az egy meccsen dől el. Hazai pályán, a szurkolókkal teli Puskás Arénában, az ottani csodálatos atmoszférában igenis sikerülhet
– fejezte ki optimizmusát Hamar, akit arról is megkérdeztünk: szerinte ki lehet a magyar válogatott vasárnapi duplázója („új Hamar Piluja”), és ki a kedvence a Rossi-csapatból? Ekkor még nem számítottunk arra, hogy interjúalanyunk rövidesen a 18–19. századi német zeneszerzőt, Ludwig van Beethovent említi majd.
„Elégedett lennék az akkori, 1993-as forgatókönyvvel, amikor hátrányból fordítva nyertünk 4-2-re, de felőlem nyerjünk csak 1-0-ra! Nem kell most dupláznia senkinek, egy is elég. Az is mindegy, hogy kicsoda, csak azt az egy győztes gólt kotorja be valaki, valahogy az írek hálójába! És hogy ki a kedvencem a mai válogatottból?”
Régóta Szoboszlai-fan vagyok. Lenyűgöz a játéka, az általa képviselt minőség, az a fajta előre gondolkodás, ami jellemzi őt. Beethovenhez hasonlítanám, mert számomra a zene és a futball is akkor igazán szép, ha van üteme, ha nincs melléütés vagy felesleges hang, csel. A szememben Szoboszlai Dominik igazi csúcszenész
– áradozott Hamar István lelkesen a magyar válogatott vezéregyéniségéről és egyben csapatkapitányáról.
A vb-selejtezőcsoport állása:
1. Portugália 10 pont (11-6), 2. Magyarország 8 (9-7), 3. Írország 7 (6-5), 4. Örményország 3 (2-10)
A záróprogram: Magyarország–Írország, Portugália–Örményország (mindkettő vasárnap, 15.00).
Az örmény–magyar (0-1) vb-selejtező összefoglalója:
