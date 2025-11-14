„Szoboszlai igazi csúcszenész” – Bízik a válogatott sikerében az írek magyar réme

Ha nem is könnyű, de világos a feladat a magyar labdarúgó-válogatott előtt: a vasárnapi (15.00, tv: M4 Sport), utolsó világbajnoki selejtezőjén pontot vagy pontokat kell szereznie a vendég Írország ellen a telt házas Puskás Arénában. 1934 óta már a 16. magyar–ír vagy ír–magyar meccs lesz a vasárnapi a két futballválogatott között. Az eddigi mérleg felénk billen (15 mérkőzés, 5 győzelem, 7 döntetlen és 3 vereség, 28-22-es gólkülönbség), de a legutóbbi győzelmünket 32,5 éve arattuk ellenük egy barátságos találkozón, még Puskás Ferenc szövetségi kapitány irányításával. Az akkori dublini 4-2-es siker főhőse, a szünetben még kétgólos hátránynál becserélt, majd gyors duplával egyenlítő Hamar István a Metropolnak elmondta, mit vár az utódoktól, szerinte ki lehet a magyar válogatott „új Hamar Piluja” az írek ellen, és ki a kedvence Marco Rossi csapatából.

Hamar István reményei szerint Szoboszlai Dominik (balra) jól muzsikálhat a sorsdöntő magyar–ír vb-selejtezőn is Fotó: Getty Images

A hajrában Öcsi bácsi másik csereembere, Balog Tibor és Urbán Flórián góljaival meg is nyert 1993-as dublini győzelmet csak apropóként említettük az „írek rémének”, Hamar Istvánnak. Persze ettől még a rá jellemző derűvel rávágta: Dublinban tán máig neki tulajdonítják a déli harangszót, nem pedig a törökverő Hunyadi Jánosnak (ő egy régebbi magyar „válogatott” vezére volt a vérre menő „meccseken”), de „hagyjuk is meg őket ebben a hitben”!

Az 1993-as ír–magyar (2-4) meccs összefoglalója:

Hamar István a magyar–ír vb-selejtezőről: Elégedett lennék a '93-as forgatókönyvvel

Nyugodtabb lettem volna, ha a portugálok legalább egy pontot elcsípnek Írországban, de mi inkább örüljünk a magyar válogatott jereváni győzelmének! Nem kell és nem is lehet mindig, mindenhol sziporkázni.

„Az ilyen feladatok tudnak a legnehezebbek lenni, és hogy sikerült gyengébb játékkal is győzni egy ilyen fontos mérkőzésen, mutatja a csapat erejét és egységességét” – mondta az egykori 25-szörös válogatott támadó a Varga Barnabás fejesgóljával megnyert örmény–magyar meccsről.

Ami a vasárnapi folytatást, a minden bizonnyal az F csoport második helyéről döntő magyar–ír vb-selejtezőt illeti, a Kispest-Honvéddal (1993) és az MTK-val (1997) magyar, a Beitar Jerusalemmel (1998) izraeli bajnok címet nyert Hamar István elmondta: