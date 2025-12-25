„Beteljesült az álmunk” - Dupla öröm szentestén, ikreket hozott világra Győri-Lukács Viktória

Ennél nagyobb ajándékot nem is kaphatott volna a Győri ETO és a magyar női kézilabda-válogatott kiválósága: karácsonyra megérkeztek Győri-Lukács Viktória és szintén kézilabdázó férje, Győri Mátyás ikerlányai.

Megszülettek Győri-Lukács Viktória és Győri Mátyás ikerlányai Fotó: Czinege Melinda / Nemzeti Sport

A boldog szülők szenteste osztották meg, hogy beteljesült az álmuk – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Győri-Lukács Viktória lányai: Zoé és Emma

A Bajnokok Ligája júniusi döntőjében Győri-Lukács Viktória még a Győri Audi ETO KC rendelkezésére állt, és nyerte meg a sorozatot a csapattal, júliusban azonban bejelentette, kis pihenőt tart. A 30 éves játékos a világbajnokságon sem vett részt, más feladatok vártak rá, ugyanis férjével, a szintén kézilabdázó Győri Mátyással gyermeket vártak. Mindjárt kettőt is, akik karácsonyra meg is érkeztek.

Ennél boldogabb karácsonyunk nem is lehetne! Zoé és Emma megérkeztek karácsonyra. Nagyon örülünk, hogy mindenki egészséges és együtt ünnepelhetünk

– idézte Győri-Lukács Viktóriát a klub Facebook-oldala.