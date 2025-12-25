RETRO RÁDIÓ

„Beteljesült az álmunk” - Dupla öröm szentestén, ikreket hozott világra Győri-Lukács Viktória

Szívmelengető örömhírt kürtölt világgá a Győri Audi ETO KC. Megszülettek Győri-Lukács Viktória és férje, a szintén kézilabdázó Győri Mátyás ikerlányai.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.25. 10:40
győri audi eto kc Győri-Lukács Viktória Győri Mátyás ikrek kézilabda

Ennél nagyobb ajándékot nem is kaphatott volna a Győri ETO és a magyar női kézilabda-válogatott kiválósága: karácsonyra megérkeztek Győri-Lukács Viktória és szintén kézilabdázó férje, Győri Mátyás ikerlányai.

Megszülettek Győri-Lukács Viktória és Győri Mátyás ikerlányai
Megszülettek Győri-Lukács Viktória és Győri Mátyás ikerlányai        Fotó: Czinege Melinda / Nemzeti Sport

A boldog szülők szenteste osztották meg, hogy beteljesült az álmuk – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Győri-Lukács Viktória lányai: Zoé és Emma

A Bajnokok Ligája júniusi döntőjében Győri-Lukács Viktória még a Győri Audi ETO KC rendelkezésére állt, és nyerte meg a sorozatot a csapattal, júliusban azonban bejelentette, kis pihenőt tart. A 30 éves játékos a világbajnokságon sem vett részt, más feladatok vártak rá, ugyanis férjével, a szintén kézilabdázó Győri Mátyással gyermeket vártak. Mindjárt kettőt is, akik karácsonyra meg is érkeztek.

Ennél boldogabb karácsonyunk nem is lehetne! Zoé és Emma megérkeztek karácsonyra. Nagyon örülünk, hogy mindenki egészséges és együtt ünnepelhetünk

– idézte Győri-Lukács Viktóriát a klub Facebook-oldala.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu