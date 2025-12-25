Mesés környezet, a Fradi kapusa Budapesttől 2000 kilométerre karácsonyozik

Magyarországtól messze telik Gróf Dávid karácsonya. A Fradi kapusa már tavaly is külföldön, Görögországban töltötte az ünnepeket feleségével, Klaudiával és kislányukkal, Tiával – még a Levadiakósz játékosaként –, most viszont a spanyolországi Alicantéra esett a választásuk. Nem véletlenül!

Az utolsó bajnoki mérkőzés után repülőre szállt családjával a Fradi kapusa (Fotó: Gróf Dávid)

Gróf Dávid karácsonya külföldön telik

Idén azt találtuk ki, hogy december 20-án tartjuk az úgynevezett «előkarácsonyt» Magyarországon, vasárnap pedig már Spanyolországba utazunk, ahol az öcsém lakik, és ott töltjük majd az ünnepeket

– fogalmazott lapunknak Gróf Dávid, aki családjával egy hetet tölt Spanyolországban. Végigjárják a környező városokban található karácsonyi vásárokat, miközben összekötik a kellemeset a hasznossal, ugyanis a hálóőrnek van kint egy ingatlanja, amivel kapcsolatban el kell intéznie pár dolgot. A főszerep azonban egyértelműen a családé lesz.

Alicantéban van egy elég nagy és látványos karácsonyi vásár, a kislányom pedig imádja ezeket. Illetve egy állatkerti programot is beiktatunk

– mesélte a Ferencváros kapusa, aki tehát kellemes, 18-20 fokos időjárásban tölti az idei karácsonyt.

Gróf Dávid minden évben megajándékozza a családtagjait, főleg a kislányát karácsony alkalmából, de feleségével idén úgy döntöttek, egymásnak már nem vásárolnak semmit.

Szerencsére egész évben megadjuk egymásnak azt, amire szükségünk van, ezért döntöttünk így. A karácsonyfa nálunk egyébként már december 1-je óta áll, a feleségem ugyanis imádja feldíszíteni. A lányom ráadásul már nagyon régóta mondja, hogy szeretne karácsonyi díszeket, úgyhogy az ő szobája és az egész ház is teljes ünnepi pompában tündököl

– fogalmazott Gróf Dávid.

Az FTC hálóőre elárulta, töltött káposzta és rántott hús minden évben kerül náluk az ünnepi asztalra, de a felesége mindig beleújít valamit a karácsonyi menübe. A Gróf család december 28-án utazik vissza Magyarországra, hogy még szilveszter előtt megünnepelje Klaudia születésnapját.

Gróf Dávid karácsonya mesés környezetben telik (Fotó: Gróf Dávid)

Szilveszterre már nem tervezünk semmit, itthon töltjük majd, inkább távol vagyunk a várostól, a nyüzsgéstől, és szűk családi körben ünnepeljük meg az elmúlt évet és köszöntjük a következőt

– mondta a magyar kapus, aki fogadalmakat nem szokott tenni az új esztendőre. Eleve úgy éli az életét, hogy szeretne minden nap fejlődni valamiben, és nem években gondolkodik.

Hálás vagyok az idei évért, de remélem, jövőre rá tudok tenni még egy lapáttal!

– tűzte ki célul Gróf Dávid.