Megszólalt a derbin kiállított Gróf Dávid, ezt gondolja a tettéről
Nagyon sajnálja, ami történt. Az Újpest-FTC derbin kiállított Gróf Dávid mindenkitől elnézést kért.
Megtörte a csendet az Újpest-FTC derbin (1-1) kiállított Gróf Dávid. Mint arról korábban beszámoltunk, a zöld-fehérek hálóőre a 96. percben, a pályán kívül lökött fel egy labdaszedőt, amiért piros lapot kapott.
Gróf sajnálja az Újpest-FTC derbin történteket
Nagyon sajnálom, ami történt. Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekeztem megszerezni a labdát és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem
- fogalmazott a mérkőzés után a közösségi oldalán Gróf Dávid.
Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem akartam ártani a labdaszedőnek. Nagyon sajnálom és mindenkitől elnézést kérek, megbántam a cselekedetemet. Még az életben nem volt sárga lapom se bármilyen erőszakos eset miatt. Mindketten tudjuk, hogy mi történt és szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól, amennyiben elfogadja
- tette hozzá a kiállított kapus.
Érdekesség, hogy mivel a mérkőzés végére a Fradinak már az összes cserelehetősége elfogyott, Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba.
