RETRO RÁDIÓ

Megszólalt a derbin kiállított Gróf Dávid, ezt gondolja a tettéről

Nagyon sajnálja, ami történt. Az Újpest-FTC derbin kiállított Gróf Dávid mindenkitől elnézést kért.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2025.10.19. 22:13
Újpest-FTC Gróf Dávid kiállítás

Megtörte a csendet az Újpest-FTC derbin (1-1) kiállított Gróf Dávid. Mint arról korábban beszámoltunk, a zöld-fehérek hálóőre a 96. percben, a pályán kívül lökött fel egy labdaszedőt, amiért piros lapot kapott.

Újpest-FTC: Gróf Dávid kiállítása
Megtörte a csendet az Újpest-FTC derbin kiállított Gróf Dávid Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Gróf sajnálja az Újpest-FTC derbin történteket

Nagyon sajnálom, ami történt. Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekeztem megszerezni a labdát és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem

- fogalmazott a mérkőzés után a közösségi oldalán Gróf Dávid.

Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem akartam ártani a labdaszedőnek. Nagyon sajnálom és mindenkitől elnézést kérek, megbántam a cselekedetemet. Még az életben nem volt sárga lapom se bármilyen erőszakos eset miatt. Mindketten tudjuk, hogy mi történt és szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól, amennyiben elfogadja

- tette hozzá a kiállított kapus.

Érdekesség, hogy mivel a mérkőzés végére a Fradinak már az összes cserelehetősége elfogyott, Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu