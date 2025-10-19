Megszólalt a derbin kiállított Gróf Dávid, ezt gondolja a tettéről

Megtörte a csendet az Újpest-FTC derbin (1-1) kiállított Gróf Dávid. Mint arról korábban beszámoltunk, a zöld-fehérek hálóőre a 96. percben, a pályán kívül lökött fel egy labdaszedőt, amiért piros lapot kapott.

Megtörte a csendet az Újpest-FTC derbin kiállított Gróf Dávid Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Gróf sajnálja az Újpest-FTC derbin történteket

Nagyon sajnálom, ami történt. Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekeztem megszerezni a labdát és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem

- fogalmazott a mérkőzés után a közösségi oldalán Gróf Dávid.