Robbie Keane nem hagyta szó nélkül, amit Gróf Dávid csinált a derbin

Erős indulatok közepette, 1-1-es döntetlennel ért véget a 245. Újpest-FTC bajnoki derbi, miután a vendégek kapusa, Gróf Dávid a 96. percben fellökött egy hazai labdaszedőt. A labda már az alapvonalon túlra került, amikor a Fradi hálóőre azt nehezményezve, hogy nem adták oda neki elég gyorsan a játékszert, két kézzel jókorát taszajtott a labdaszedőn.

Gróf Dávidot egy labdaszedő fellökése miatt állította ki a játékvezető az Újpest-FTC derbin Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Gróf kiállításakor a Ferencvárosnak már elfogyott az összes cserelehetősége, ezért a vendégek gólszerzője, Varga Barnabás állt be a kapuba. A lefújást követően Robbie Keane vezetőedzőt arról kérdezték, előfordult-e már vele, hogy egy mezőnyjátékosát kellett a kapuba állítani.

Nem vagyok benne biztos, hogy volt már ilyenben részem, de szerencsére az utolsó percben történt, ez nem egy ideális helyzet

– fogalmazott az ír szakember, majd Gróf tettét sem hagyta szó nélkül.

Nem láttam az esetet, de természetesen meg fogom nézni

Robbie Keane hozzátette, gyorsan túl kell ezen a meccsen lépniük, mert fontos találkozó vár rájuk csütörtökön az Európa-ligában, a Salzuburg otthonában (18:45, tv: M4 Sport).

Igazságos döntetlen az Újpest-FTC derbin

A Ferencváros játékos, Nagy Barnabás a derbit követően úgy fogalmazott, szerinte igazságos döntetlen született. Majd arra is kitért, amikor az utolsó másodpercekre Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba.

Nem izgultam, nem sok volt vissza, próbáltuk elkerülni, hogy az Újpest veszélyeztessen

Az Újpest támadója, Horváth Krisztofer a meccs után azt nehezményezte, hogy Gróf kiállításával sok idő elment, Bogár Gergő játékvezető mégis hamar lefújta a találkozót.

Elment azzal a jelenettel 2-3 perc, és utána egyből lefújta a mérkőzést, erre nem tudom, mit lehet mondani

– fogalmazott az M4 Sport kamerája előtt Hortváth. Hozzátette, szerintem ahogy hozzáálltak ehhez a meccshez, jó előrelépést jelent, és próbálják ezt a teljesítményt továbbvinni.