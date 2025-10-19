Elszabadultak az indulatok: Nem láttuk jönni, ami az Újpest-FTC derbin történt

A két hónapja nyeretlen lilák hazai pályán fogadták a zöld-fehéreket a 245. Újpest-FTC rangadón, az NB I idei kiírásának tizedik fordulójában. Az újpestiek legutóbb 10 éve, egészen pontosan 2015. december 12-én tudták legyőzni bajnokin a Ferencvárost, és ez a sorozat ezúttal sem változott.

A lilák hazai pályán fogadták a zöld-fehéreket a 245. Újpest-FTC rangadón Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A 245. bajnoki derbi első helyzete a lilák előtt adódott. Goncalves lőtte laposan a labdát a kapu elé, de Medeiros lemaradt róla. Ezt követően a Fradi próbálkozott beadásokkal, azonban előbb Levi szögletét, majd Tóth Alex beadását húzta le Piscitelli. A 22. percben viszont már az Újpest kapusa is tehetetlen volt, amikor Nagy Barnabás ívelte középre a labdát, Varga Barnabás pedig Duarte mellett a kapua fejelt. Öt perccel később máris egyenlíthettek volna a hazaiak, Bogár Gergő játékvezető ugyanis Gartenmann megmozdulását követően a tizenegyespontra mutatott. A szabálytalanságot viszont les előzte meg, így mégsem kapott büntetőt az Újpest. A 32. percben ismét a Fradi kapuja előtt alakult ki veszély, de Tucic lövését Gróf Dávid védeni tudta. Egy perccel később ismét a zöld-fehérek kapusa ütötte ki a labdát Horváth Krisztofer próbálkozásánál. Sőt, nem sokkal ezután Grófnak még Matko lecsúszott beadását is ki kellett paskolnia a léc alól, így a félidőre maradt az 1-0-ás vendég vezetés.

Varga Barnabás az Újpest ellen is fejjel volt eredményes Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A második félidő egy tizenegyesgyanús szituációval kezdődött. Levi esett el az Újpest büntetőterületén belül, megnézte a videóbíró is, de nem látott szabálytalanságot. Az 59. percben ismét a Fradi svéd játékosa került helyzetbe, távoli lövése azonban elkerülte a kaput. Csakúgy, mint három perccel később. Ami azonban az egyik oldalon kimaradt, a másik oldalon bement. A 63. percben Horváth tette középre a labdát, Matko pedig közelről a kapuba lőtt, kiegyenlítve ezzel az állást. Nem sokkal később Keita vitte volna el a labdát Piscitelli mellett, de a halóőr jól jött ki a kapujából.

Tömegjelenet nélkül ezúttal sem múlt el a derbi, a 87. percben Abu Fani szabálytalankodott, majd elszabadultak az indulatok. A kakaskodásnak a játékvezető vetett véget, és kiosztott 1-1 sárga lapot az érintetteknek. Sőt, a 96. percben Gróf Dávidot még ki is állította Bogár Gergő, miután a Ferencváros kapusa fellökött egy újpesti labdaszedőt a pályán kívül. A vendégek cserelehetőségei viszont elfogytak, így Varga Barnabás állt be a kapuba, védenie azonban már nem kellett a hármas sípszó előtt.

Bár az Újpest 10 év után sem tudta legyőzni a Fradit, előzetesen azt írták, a pontszerzés is meglepetés lenne a hazaiaktól. Ez viszont sikerült a Megyeri úti csapatnak, mégha ezt sokan nem is látták jönni.