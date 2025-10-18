Ki van a képen? Ha 10 magyar legendából 7-et felismersz, már jobb vagy az átlagnál!
Te felismered a két fővárosi klub legendáit? Vasárnap rendezik a 245. Újpest-FTC derbit.
A Szusza Ferenc Stadionban kerül sor vasárnap a 245. Újpest-FTC derbire (18:00, tv: M4 Sport). Ez a találkozó mindig is kiemelt mérkőzésnek számított a magyar futballtörténelemben, nem lehet semmivel sem összehasonlítani. A két klub neve az évek alatt pedig összenőtt egyes focistákéval.
Újpest-FTC kvíz
Te felismered a képeken látható magyar legendákat?
1. Ki van a képen?
2. Ki van a képen?
3. Ki van a képen?
4. Ki van a képen?
5. Ki van a képen?
6. Ki van a képen?
7. Ki van a képen?
8. Ki van a képen?
9. Ki van a képen?
10. Ki van a képen?
