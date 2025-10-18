Ki van a képen? Ha 10 magyar legendából 7-et felismersz, már jobb vagy az átlagnál!

RETRO RÁDIÓ

Létrehozva: 2025.10.18. 17:45
A Szusza Ferenc Stadionban kerül sor vasárnap a 245. Újpest-FTC derbire (18:00, tv: M4 Sport). Ez a találkozó mindig is kiemelt mérkőzésnek számított a magyar futballtörténelemben, nem lehet semmivel sem összehasonlítani. A két klub neve az évek alatt pedig összenőtt egyes focistákéval.

Az Újpest-FTC derbi mindig is kiemelt mérkőzésnek számított a magyar futballtörténelemben Fotó: Fortepan

Újpest-FTC kvíz

Te felismered a képeken látható magyar legendákat?

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Ki van a képen?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Ki van a képen?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Ki van a képen?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Ki van a képen?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Ki van a képen?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Ki van a képen?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Ki van a képen?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Ki van a képen?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Ki van a képen?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Ki van a képen?

