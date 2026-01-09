Öt góllal melegített a nagy meccsre a Fradi bombázója

Január negyedikén vízi céllövészetet rendezett a boszniai Trebinjén Vismeg Zsombor, aki a vízilabda Eb előtti tornán öt gólt dobott a franciáknak a 20-7-es magyar győzelemmel végződött találkozón. A gallok bizonyosan jól megjegyezték a ferencvárosi pólós sapkaszámát a szombaton 15.15 órakor – TV: m4Sport - kezdődő belgrádi nyitó csoportforduló előtt.

Vismeg Zsombor jó formában várja a vízilabda Eb-t Fotó: Dömötör Csaba

Trebinjén az volt a tervem, hogy a franciák emlékezetes leckét kapjanak. Ez annál is jobban sikerült, mert a negyedik nyolc percet 8-1-re nyertük meg

- nyilatkozta a Metropolnak Vismeg Zsombor.

Rettegnek a franciák a vízilabda Eb-nyitómeccs előtt

Elárulta, különösebb titkot szükségtelen keresni, mindannyiszor középről tüzelt. Előbb a jobb alsóba küldte a labdát, majd a bal alsót pécézte ki, a harmadiknál ismét a jobb alsó volt soros, a negyedik gólt a jobb felsőbe ragasztotta be, végezetül ismét a bal alsóba bombázott.

Sok mozgással szombaton is megnyitjuk a falukat, aztán ha nyílik a rés, lövök. Varga Zsolt szövetségi kapitány különleges felkészítési megoldásai rendre a világversenyek rajtjára eredményezi a jó formánkat. A franciák után a hétfői, Montenegro elleni csoport-összecsapásunkat is illene megnyerni, hiszen az új lebonyolítási módus értelmében azokat a győzelmeket vinnénk magunkkal a középdöntőbe. Az éremvárományos spanyol, szerb, horvát, görög és olasz válogatott közé sorolom magunkat is

– jegyezte meg a 22 éves fradista mesterlövész.