RETRO RÁDIÓ

Öt góllal melegített a nagy meccsre a Fradi bombázója

Félve kezdheti a francia csapat a magyar válogatott elleni szombati csoportmeccsét. A vízilabda Eb előtt Vismeg Zsombor kipúpozta a hálójukat.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.01.09. 18:15
vízilabda Franciaország Varga Zsolt Vismeg Zsombor

Január negyedikén vízi céllövészetet rendezett a boszniai Trebinjén Vismeg Zsombor, aki a vízilabda Eb előtti tornán öt gólt dobott a franciáknak a 20-7-es magyar győzelemmel végződött találkozón. A gallok bizonyosan jól megjegyezték a ferencvárosi pólós sapkaszámát a szombaton 15.15 órakor – TV: m4Sport - kezdődő belgrádi nyitó csoportforduló előtt.

Vismeg Zsombor jó formában várja a vízilabda Eb-t
Vismeg Zsombor jó formában várja a vízilabda Eb-t Fotó: Dömötör Csaba

Trebinjén az volt a tervem, hogy a franciák emlékezetes leckét kapjanak. Ez annál is jobban sikerült, mert a negyedik nyolc percet 8-1-re nyertük meg

- nyilatkozta a Metropolnak Vismeg Zsombor. 

Rettegnek a franciák a vízilabda Eb-nyitómeccs előtt

Elárulta, különösebb titkot szükségtelen keresni, mindannyiszor középről tüzelt. Előbb a jobb alsóba küldte a labdát, majd a bal alsót pécézte ki, a harmadiknál ismét a jobb alsó volt soros, a negyedik gólt a jobb felsőbe ragasztotta be, végezetül ismét a bal alsóba bombázott.

Sok mozgással szombaton is megnyitjuk a falukat, aztán ha nyílik a rés, lövök. Varga Zsolt szövetségi kapitány különleges felkészítési megoldásai rendre a világversenyek rajtjára eredményezi a jó formánkat. A franciák után a hétfői, Montenegro elleni csoport-összecsapásunkat is illene megnyerni, hiszen az új lebonyolítási módus értelmében azokat a győzelmeket vinnénk magunkkal a középdöntőbe. Az éremvárományos spanyol, szerb, horvát, görög és olasz válogatott közé sorolom magunkat is

– jegyezte meg a 22 éves fradista mesterlövész. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu