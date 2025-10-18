Csodát vár az Újpest bajnoka, nem lehetnek nyugodtak a fradisták
A pocsék forma ellenére bizakodik a lilák korábbi bajnoka. Kovács Ervin szerint nem egyértelmű, hogy vendégsiker születik az Újpest-Fradi meccsen
Tíz éve képtelen nyerni az ősi rivális ellen a lila-fehér csapat. Most hazai pályán próbálkozhatnak, az Újpest-Fradi NB I-es meccset vasárnap rendezik (18.00, Tv: M4 Sport).
Az újpestieknél edzősködő Kovács Ervin azt ajánlja, az Újpest-FTC meccs előtt senki se igyon előre a medve bőrére, azaz hibázik az, aki kettesre veszi a meccset. A lilákkal 1990-ben bajnoki aranyat szerző egykori válogatott játékos szerint egy ilyen rangadón bármi megeshet.
A derbi pontosan ugyanaz, mint az FTC-MTK örökrangadó, azaz bármi megeshet. Mindegy, mik az előzmények, mert nüanszok dönthetnek. És az, hogy a két szakvezetés a külföldi légiósait miként motiválja
- jelentette ki.
A vendégegyüttes 8 bajnokin gyűjtött 15 ponttal jelenleg a második a tabellán, a lila-fehérek 9 meccsből kilenc pontot szereztek, és azzal a 8. helyezettek. Kovács szeretné azt hinni, hogy a vendég-védelmet meglepi az Újpest szlovén gólkirálya, Aljosa Matko, aki az őszi kilenc forduló során négy gólt lőtt.
Újpest-Fradi: képtelenség tippelni
Dinamikus befejező csatár, csak egy a gond: a Fradi-szakvezetés kiismerte a játékát. A derbi maga a dicső bizonytalanság, és minden élvonalbeli játékos tudja, hogy milyen nehéz a Megyeri úti publikum előtt futballozni
- tette hozzá Kovács.
Az egykori Fradi-kapus, Szeiler József biztosra veszi, hogy az Újpest hosszú nyeretlenségi sorozata nem a bajnoki címvédő ellen szakad meg.
Esélyesebb az FTC, és még az is megeshet, hogy ugyanolyan eredmény születik, amilyen számomra a legemlékezetesebb a múltból. Az egyik, az Újpest elleni Üllői úti találkozón Szanyó Károly szabadrúgását nem tudtam hárítani, de válasz gyanánt Jadogics Zoltán jó harminc méterről suhintott a lila-fehérek kapujába. További két gólt szereztünk, és 3-1-re győztünk. Azzal most is kiegyezek.
