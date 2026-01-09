Ítéletet hoztak Gulácsi Péterről és Orbán Williről Németországban

Még a Bundesliga hétvégi folytatása előtt megnevezték a német élvonal őszi szezonjának legjobb játékosait. A bajnokságban szereplő négy magyar focista közül – Gulácsi Péter és Orbán Willi (RB Leipzig), Schäfer András (Union Berlin), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg) – ketten kerültek fel a listára.

Gulácsi Péter nemzetközi-, Orbán Willi Bundesliga-klasszis Fotó: Inaki Esnaola / Getty Images

Az egyik legnevesebb német szaklap, a Kicker három kategóriába sorolta a szezon első 15 fordulójának legjobbjait: világ-, nemzetközi- és Bundesliga-klasszisok.

Gulácsi Péter nemzetközi klasszis

A Bundesliga-kapusok közül hármat tartanak nemzetközi klasszisnak a szakírók. Köztük az RB Leipzig magyarját, Gulácsi Pétert. A korábbi 58-szoros válogatott hálóőr mellett a dortmundi Gregor Kobel és a Hoffenheim kapusa, Oliver Baumann került be a legjobbak közé. Érdekesség, hogy a Bayern München játékosát, Manuel Neuert "csak" a Bundesliga-klasszis kategóriába sorolták.

Orbán Willi Bundesliga-klasszis

A szaklap Gulácsi magyar csapattársát, Orbán Willit Bundesliga-klasszis védőnek nevezte. A 64-szeres magyar válogatott hátvéd tizenegy másik játékossal együtt szerepel a harmadik legrangosabb kategóriában.