12 év után itt a vége? Orbán Williék elválásáról pletykálnak Németországban

A jelek szerint nem marasztalják a klublegendát. Orbán Willi új szerződés nélkül maradhat Lipcsében, már az utódját is megtalálták.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 13:30
Módosítva: 2026.03.12. 14:45
Orbán Willi Gulácsi Péter RB Leipzig Lipcse szerződés

Orbán Willi és az RB Leipzig útjai 12 év után elválnak, legalábbis erről ír a Németország egyik legnépszerűbb sportlapjának számító Sport Bild. A lipcsei klub állítólag nem tervezi meghosszabbítani a magyar válogatott védő jövő nyáron lejáró szerződését.

Orbán Willi 2027 nyaráig maradhat a Lipcsénél
Orbán Willi 2027 nyaráig maradhat a Lipcsénél – Fotó: NurPhoto

A lap kiemeli, hogy a 33 éves játékos továbbra is kirobbanthatatlan a védelem tengelyéből, ám már ő sem lesz fiatalabb. A 2027 nyaráig tartó szerződésének utolsó évében már nem feltétlenül számolnának vele stabil kezdőként: a klub elképzelései szerint fokozatosan átadná helyét a fiatalabb generációnak. Egy másik forgatókönyv szerint azonban már idén nyáron bekövetkezhet a búcsú. Amennyiben Orbán távozni szeretne, a klub állítólag hajlandó lenne elengedni őt.

Kinevezték Orbán Willi utódját

A Lipcse januárban már szerződtetett egy fiatal védőt a mindössze 20 éves Abdoul Koné személyében, aki nyáron csatlakozik az együtteshez. A francia tehetségért a hírek szerint több mint 20 millió eurót fizettek, tehát aligha a kispadon számolnak vele.

Orbán Willi 2015-ben a Kaiserslauterntől érkezett Lipcsébe, és azóta 377 mérkőzésen viselte az együttes mezét. Ezeken 35 gólt szerzett, és évekig a csapatkapitányi karszalagot is ő viselte.

Kiszórják a Lipcséből a magyarokat?

Hasonló sorsra juthat az RB Leipzig másik magyar játékosa, Gulácsi Péter is. A klubnál idén még első számú kapusként számolnak vele, ám jövőre jelentősen csökkenhet a játékperceinek száma a fiatal Maarten Vandevoordt javára. A korábbi magyar válogatott hálóőr néhány hete sérülés miatt nem volt bevethető, ám körülbelül egy hónappal térdszalagszakadása után a napokban ismét edzésbe állt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
