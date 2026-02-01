„Igazi csapás” – Orbán Willi berágott, megmondta a magáét

Egyre nagyobb bajba került az RB Leipzig, pedig a tavalyi klubtörténeti mélypont (hetedik helyezés a Bundesligában, ezzel lemaradás az európai kupaszereplésről) után, ebben a szezonban sokáig a Bayern München első számú üldözőjének tűnt a lipcsei futballcsapat. Csakhogy december közepe óta hét bajoki meccséből csak kettőt nyert meg Ole Werner gárdája, és ebben az időszakban már a negyedik veresége volt a szombati, Mainz elleni hazai felsülés (1-2). Az értékelések szerint ez sem Gulácsi Péteren és Orbán Willin múlt, de utóbbi rendesen megmondta a magáét az újabb csalódás után.

Orbán Willi (középen) mindent megtett a mainzi túlerővel szemben is, de tehetetlen volt és kiborult az RB Leipzig lejtmenete miatt (Fotó: NurPhoto via AFP)

A 33 éves, 64-szeres magyar válogatott labdarúgó szokás szerint most is a védelem vezéreként játszott, de így is tehetetlen volt.

Orbán Willi: Megérdemeltük!

Messze a szezon legrosszabb meccsét játszottuk. Minden téren túl sok hiányzott, nem hoztuk ki magukból a maximumot. Megérdemeltük a vereséget.

Nem volt meg az átütőerő a támadásainkban, lassúnak tűntünk, nehézkesen járattuk a labdát. Már St. Pauliban (1-1 a keddi Bundesliga-meccsen – a szerző) is látszott, hogy gondjaink vannak mindezzel. A Mainz egyenlítést hozó, szünet előtti tizenegyese után teljesen elveszítettük a fonalat, nem igazán tudom megmagyarázni, miért. A második félidő elején kapott újabb gól pedig igazi csapás volt. Ez ma egyértelműen túl kevés volt – dohogott a 2015 óta Lipcsében szolgáló klublegenda.

Az RB Leipzig a dobogósoktól (Bayern München, Borussia Dortmund, Hoffenheim) egyre inkább lemaradva a szombati játéknap után még negyedik ugyan – ez a legfőbb cél, az újbóli BL-szereplés miatt fontos –, de az egy meccsel kevesebbet játszott Stuttgart és Leverkusen is akár egy döntetlennel megelőzheti.