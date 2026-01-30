Főhet Marco Rossi feje, bajban a magyar válogatott oszlopos tagja
Francia jobb oldali belső védőt vett az RB Leipzig. Orbán Willi utódát látják a drágán vett tehetségben.
A tavaszi idényre ugyan kölcsönen marad a francia Stade Reims játékosa, de nyáron csatlakozik az RB leipzig keretéhez a bónuszokkal együtt 20 millió euróért szerződtetett Abdoul Koné. A 20 éves francia védőt nem titkoltan Orbán Willi utódának szánják a lipcsei vezetők.
"A terv az, hogy a jobb oldali belső védő egy napon Orbán Willi örököse legyen" – írja a játékosként és emberileg is nagyra tartott Orbán posztjára szánt Koné szerződtetéséről a német Bundesliga-élklub híreivel foglalkozó RB Live.
Orbán Willi pótlására készülnek Lipcsében
A 192 centi magas, francia U20-as válogatott védőt olyan érdeklődők orra elől halászta el a Lipcse, mint például a Bayer Leverkusen.
Orbán Willi ugyan már 33 éves, de ebben a szezonban is a lipcsei védelem oszlopa, hasonlóan a magyar válogatotthoz, amelyben a 2018-as bemutatkozása óta már 64-szer szerepelt. A rutinos bekk szerződése jövő nyárig érvényes a 2015 óta szolgált RB Leipzignél.
