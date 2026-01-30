RETRO RÁDIÓ

Főhet Marco Rossi feje, bajban a magyar válogatott oszlopos tagja

Francia jobb oldali belső védőt vett az RB Leipzig. Orbán Willi utódát látják a drágán vett tehetségben.

Létrehozva: 2026.01.30. 09:00
A tavaszi idényre ugyan kölcsönen marad a francia Stade Reims játékosa, de nyáron csatlakozik az RB leipzig keretéhez a bónuszokkal együtt 20 millió euróért szerződtetett Abdoul Koné. A 20 éves francia védőt nem titkoltan Orbán Willi utódának szánják a lipcsei vezetők.

Orbán Willinek van oka aggódni?
Orbán Willinek van oka aggódni?       Fotó: NurPhoto via AFP

"A terv az, hogy a jobb oldali belső védő egy napon Orbán Willi örököse legyen" – írja a játékosként és emberileg is nagyra tartott Orbán posztjára szánt Koné szerződtetéséről a német Bundesliga-élklub híreivel foglalkozó RB Live. 

Orbán Willi pótlására készülnek Lipcsében

A 192 centi magas, francia U20-as válogatott védőt olyan érdeklődők orra elől halászta el a Lipcse, mint például a Bayer Leverkusen. 

Orbán Willi ugyan már 33 éves, de ebben a szezonban is a lipcsei védelem oszlopa, hasonlóan a magyar válogatotthoz, amelyben a 2018-as bemutatkozása óta már 64-szer szerepelt. A rutinos bekk szerződése jövő nyárig érvényes a 2015 óta szolgált RB Leipzignél.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
