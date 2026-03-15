Szintet léptek a fosófantomok: erkélyt csináltak össze Újbudán

Amikor azt hinnénk, ennél már tényleg nem lehet rosszabb, a budapesti fosófantomok mindig megmutatják, hogy bizony képesek lapot húzni a huszonegyre. Pedig gyomorforgató kularémekből nincs hiány a fővárosban, elég csak a pesterzsébeti, bokrok között ólálkodó fosófantomra gondolni, vagy zuglói parkolókat összerondító „kollégájára”, esetleg arra az újbudai rémre, aki olyan mocskot hagyott maga után, hogy azzal még a slag is nehezen bánt el. Nos, úgy tűnik, nem ő volt az utolsó versenyző a XI. kerületben: most újabb fantom csapott le Kelenföldre, méghozzá minden eddiginél ocsmányabban.

Az ismeretlen fantom összerondította a ház közös erkélyét és a szemétledobót is (Képünk illusztráció) / Fotó: pexels.com

Úgy tudjuk, hogy a fantom ezúttal tényleg hajmeresztő dolgot művelt: egy lakóházba szökött be, hogy kisebb – és a lakók pechjére – nagyon dolgát is elvégezze a szemétledobónál és az egyik erkélyen. Úgy tudni, hogy a rém először a szemétledobót rondította el egy hatalmas vizeletsugárral, majd ezután egy nyitva hagyott, közösségi használatban lévő erkélyre ment, hogy ott könnyítsen magát.

A fantom magára haragította a lakóközösséget

Ezután, ahogyan jött, el is surrant, az utána maradt végterméket pedig még csak el sem tüntette: a nem kért csomagot és az orrfacsaró bűzt egészen egyszerűen a lakókra hagyta. A helyiek mélységesen felháborodtak a történteken, több csoportban is írtak a döbbenetes esetről. Sokan azt kérdezik: a szégyentelen alak vajon hogyan jutott be az épületbe?

A házba kóddal lehet bejutni, szóval valószínűleg egyszerűen leleste a kódot, és simán bement. Nem zavarja őket az sem, ha kamera van, mondjuk úgy, nem ez az első, hogy ilyenről hallok a környéken

– magyarázta egy helybeli férfi. Úgy tudni, hogy az érintett épületben is kamera van, ami jelek szerint valóban nem rettentette el a fantomot undorító tettétől. A környéken nem tudják, mi jelenthetne megoldást.

A kamera nem zavarja, a kódot kilesi, ha csippantós proxyval megyünk be, azt felfeszíthetik. Nincs más lehetőség, mint az, hogy zárni kell szemétledobót, raktárat, pincéket, erkélyeket is

– összegezte.