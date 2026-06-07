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Azonnal evakuálták a környéket: bombát találtak Veszprém mellett

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A hatóságok azonnal megkezdték az érintett terület biztosítását.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.07. 15:20
Módosítva: 2026.06.07. 15:27
bomba intézkedés evakuálás

Második világháborús bomba miatt evakuálták a lakókat Gyulafirátóton, a Felső-Újsor utcában. A lakosság biztonsága érdekében az érintett ingatlanokat ideiglenesen el kell hagyniuk az ott élőknek.

Álrendőrök járják Budapestet. Úgy tudjuk még kék villogó is volt az autójukon.
Második világháborús bombát találtak Veszprém mellett / Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Második világháborús bomba miatt evakuálták a lakókat

A hírek szerint az evakuálás idejére a Gyulafirátóti Művelődési Házban alakítottak ki pihenőhelyet, ahol a lakók a munkálatok befejezéséig tartózkodhatnak. A Veol információi szerint a bomba kiemelése és elszállítása várhatóan több órát is igénybe vehet, így a környéken forgalomkorlátozásokra és fokozott hatósági jelenlétre lehet számítani.

 

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