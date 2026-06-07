Azonnal evakuálták a környéket: bombát találtak Veszprém mellett
A hatóságok azonnal megkezdték az érintett terület biztosítását.
Második világháborús bomba miatt evakuálták a lakókat Gyulafirátóton, a Felső-Újsor utcában. A lakosság biztonsága érdekében az érintett ingatlanokat ideiglenesen el kell hagyniuk az ott élőknek.
Második világháborús bomba miatt evakuálták a lakókat
A hírek szerint az evakuálás idejére a Gyulafirátóti Művelődési Házban alakítottak ki pihenőhelyet, ahol a lakók a munkálatok befejezéséig tartózkodhatnak. A Veol információi szerint a bomba kiemelése és elszállítása várhatóan több órát is igénybe vehet, így a környéken forgalomkorlátozásokra és fokozott hatósági jelenlétre lehet számítani.
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