Azonnal evakuálták a környéket: bombát találtak Veszprém mellett

Második világháborús bomba miatt evakuálták a lakókat Gyulafirátóton, a Felső-Újsor utcában. A lakosság biztonsága érdekében az érintett ingatlanokat ideiglenesen el kell hagyniuk az ott élőknek.

Második világháborús bombát találtak Veszprém mellett / Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Második világháborús bomba miatt evakuálták a lakókat

A hírek szerint az evakuálás idejére a Gyulafirátóti Művelődési Házban alakítottak ki pihenőhelyet, ahol a lakók a munkálatok befejezéséig tartózkodhatnak. A Veol információi szerint a bomba kiemelése és elszállítása várhatóan több órát is igénybe vehet, így a környéken forgalomkorlátozásokra és fokozott hatósági jelenlétre lehet számítani.