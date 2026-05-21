Bombariadó bénította meg a repülőtér működését, ez volt a gyanús csomagban

Komoly pánikot okozott egy gyanús tárgy egy ausztrál repülőtéren, miután bombariadó miatt órákra lezárták a terminált, és több járat közlekedése is teljesen felborult. Az eset az Avalon repülőtéren történt, amely Melbourne közelében található.

A biztonsági személyzet csütörtök hajnalban figyelt fel egy gyanús eszközre az ellenőrzés során, ezért azonnal riasztották a rendőrség bombaelhárító egységét. A szakemberek helyi idő szerint reggel 6 óra körül érkeztek a helyszínre, miközben a terminálon teljes biztonsági készültséget rendeltek el.

A riadalom miatt a repülőtér belföldi terminálját lezárták, az utasokat feltartották, több járat pedig jelentős késést szenvedett vagy teljesen elmaradt. Két Sydney-be tartó járatot töröltek, míg egy Brisbane felé induló gép csak hosszabb várakozás után tudott felszállni. A nemzetközi terminál működését ugyanakkor nem érintette az incidens.

A helyszínen kezdetben egy személyt is őrizetbe vettek, miközben a bombaelhárítók átvizsgálták a gyanús tárgyat. A hatóságok végül megállapították, hogy nem robbanószerkezetről volt szó, hanem egy lézeres szőrtelenítő készülék okozta a hatalmas riadalmat.

A rendőrség később közölte, hogy a tárgy már nem jelent veszélyt, a repülőtér pedig fokozatosan újraindította működését. A lezárást végül délelőtt 11 óra körül oldották fel.

A repülőtér szóvivője szerint az eset jól mutatja, mennyire szigorúan működnek a biztonsági ellenőrzések, hiszen minden gyanús tárgyat komolyan vesznek. Az utasokat arra kérték, hogy járatinformációk miatt közvetlenül a Jetstar légitársasággal egyeztessenek, mivel a fennakadások miatt további késések is előfordulhatnak - írja a Mirror.