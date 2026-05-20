Vigyázz, mit mondasz! Ezeket a csillagjegyeket elég egyszer megbántanod, egy életre megjegyzik!

Vannak emberek, akik egy vita után gyorsan túllépnek a sérelmeken, mások azonban évekkel később is pontosan emlékeznek minden kimondott szóra. Az asztrológia szerint néhány csillagjegy különösen nehezen engedi el a csalódásokat, és ha egyszer megbántják őket, azt hosszú időre eltárolják magukban.

A csillagjegyedtől függ, mennyire vagy hajlandó megbocsátani másoknak

Fotó: freepik.com/Képünk illusztráció

Ezek a csillagjegyek soha nem felejtik el, ha megsérted őket

A Skorpió az egyik legismertebb csillagjegy ebből a szempontból. Rendkívül intenzíven él meg minden érzelmet, így a csalódást és az árulást is. Ha valaki visszaél a bizalmával, azt szinte lehetetlen helyrehozni nála. Nem feltétlenül akar visszavágni, de a sértettség mély nyomot hagy benne, és nagyon ritkán képes teljesen elfelejteni a történteket.

A Rákok kívülről sokszor csendesnek és visszafogottnak tűnhetnek, valójában azonban rendkívül érzékenyek. A bántó szavakat és csalódásokat sokáig magukban őrzik, még akkor is, ha ezt nem mutatják nyíltan. Egy megbántott Rák nehezen nyílik meg újra, és időbe telik, mire ismét biztonságban érzi magát valaki mellett.

A Bak csillagjegy általában higgadtnak és összeszedettnek látszik, de ha valaki komolyan megsérti, nagyon nehezen tud túllépni a történteken. Hosszasan elemzi azt, és gyakran újra meg újra végiggondolja a konfliktust. Nem beszél könnyen az érzéseiről, emiatt sokszor inkább elzárkózik, és lassan eltávolodik attól, aki csalódást okozott neki.

A Szűz csillagjegy szintén hajlamos sokáig őrizni a sérelmeket. Ha becsapják, aprólékosan elemezni kezdi az eseményeket, és fejben újra meg újra feleleveníti a helyzetet. Nem feltétlenül robban ki látványosan, inkább fokozatosan válik távolságtartóvá és hűvössé. A neheztelése sokszor csendben, kimondatlanul jelenik meg – írja a life.hu internetes portál.