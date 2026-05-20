Szakadó esőben született óriási rekord Budapesten

Sikerrel zárult a Heineken rekordkísérlete: május 16-án, szombaton az Erzsébet téren felállított közel hétméteres óriás csocsóasztalon több, mint hatszázan játszottak együtt és több mint 700 gólt lőtt a két csapat. Ezzel új magyar rekord született, amelyhez hasonló kísérletről nemzetközi szinten sincs tudomásunk. Az egész napos Csocsó Maraton azonban nem csak a csúcsdöntésről szólt: a résztvevők sokszor idegenként érkeztek és barátként távoztak, ismét bizonyítva, hogy a szurkolóknak több barátjuk van.

A rossz időjárás sem zavarta a Csocsó Maraton résztvevőit Fotó: Heineken

A 10:30-kor kezdődő és este 19:00-ig tartó rekordkísérlet során a több mint hét méter hosszú asztal két oldalán összesen 642 játékos állt egymással szemben, és váltak ezzel a „Csocsó Bajnokaivá”. A regisztráltak a helyszínen spontán összeállított csapatokban gyorsan megtalálták a közös hangot.

Csocsó Maraton: a BL-serleg is megérkezett

A rekord mellett a nap további csúcspontja volt, hogy a helyszínre érkezett az UEFA Bajnokok-Ligája hivatalos trófeája, amellyel a résztvevők is fotózkodhattak. A játékosok között a Heineken® nap közben több száz ajándékot osztott ki, a nap végén pedig egy páros belépőjegyet is kisorsolt a május 30-i BL-döntőre, hogy a nyertesek több tízezer emberhez csatlakozva szerezhessenek felejthetetlen élményeket a Puskás Arénában.