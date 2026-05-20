Tíz migránst akartak átcsempészni a szerb-magyar határnál – Elfogták az embercsempészeket

A vádirat szerint együtt szervezték meg tíz migráns Nyugat-Európába juttatását a szerb–magyar határ közeléből. A háttérből irányító IV. rendű vádlott egy ismerősét kérte meg arra, hogy találjon olyan sofőröket, akik pénzért elvállalják az emberek szállítását. A III. rendű vádlott végül két férfit szervezett be a fuvarra, egyiküknek félmillió, másikuknak 250 ezer forintot ígértek a munkáért. A vád szerint a II. rendű vádlott úgy ült volna volán mögé, hogy a bíróság korábban már eltiltotta a vezetéstől – közölte a birosag.hu.

A vád szerint a fuvar napján a társaság egy jászsági településen találkozott, ahol két autót is előkészítettek a migránsok szállítására. A járműveket az V. és VI. rendű vádlott vitte a helyszínre, majd a két kijelölt sofőr, az I. és II. rendű vádlott ült volán mögé. Közben a másik négy férfi egy külön autóval haladt előttük. A szervező által vezetett kocsi előfutóként működött, feladatuk az volt, hogy biztosítsák a konvoj zavartalan haladását az út során.

A járműveket a szervező megtankolta, majd a vádlottak Szeged térségébe mentek, ahol az egyik sofőr hat, a másik négy, a szerb-magyar államhatárt tiltott módon átlépő személyt vett fel, majd az előfutó járművet követve elindultak az M5-ös autópályán az osztrák határ irányába.

Kecskemét közelében az egyik sofőr, az I. rendű vádlott, megijedt a rendőri jelenléttől, ezért lehajtott az autópályáról, és Kerekegyháza irányába indult. Itt azonban a rendőrök igazoltatták, majd őrizetbe vették. A másik sofőr, a II. rendű vádlott, eljutott Hegyeshalomig, ahol a migránsokat kitette. A sikeres szállítást követően a beígért 250 000 forintot két részletben megkapta a szervezőtől.

A bíróság az I. rendű vádlottal szemben 2 év - végrehajtásban 4 év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetést szabott ki. A III. rendű vádlott 2 év 6 hónap börtönt és 3 év közügyektől eltiltást, a IV. rendű vádlott pedig 3 év börtönt és 3 év közügyektől eltiltást kapott. Az V. és VI. rendű vádlottak többszörös visszaesőként álltak bíróság elé; őket 4 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélték.

A II. rendű vádlottal szemben már korábban, előkészítő ülésen jogerős ítélet született: 2 év börtönt, 2 év közügyektől eltiltást és 4 év járművezetéstől eltiltást kapott.

Az ítélet nem jogerős.