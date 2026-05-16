Orbán Viktor üzent: Tigrisek vagyunk, nem nyulak

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Magyar Nemzetnek adott egy interjút. A volt miniszterelnök a beszélgetés során kitért többek között a választási vereség feldolgozására, a hivatalba lépő kormány első megnyilvánulásai­ra, valamint a jobboldal megújulásának útjáról is.

Orbán Viktor: Most a mindenki által elismert nemzeti vívmányokat kell megvédeni

A Fidesz elnöke arra a kérdésre, hogy mit jelent újraszervezni a nemzeti oldalt a következőt felelte:

Politikai veteránként mondhatom: minden választási vereség más (...) Ellenzéki munkánk elrugaszkodási pontja, hogy ez Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt, a magyar polgárosodás legsikeresebb tizenhat éve (...) Most a mindenki által elismert nemzeti vívmányokat kell megvédeni. A Fidesznek és a teljes nemzeti oldalnak egy jól és szorosan szervezett, kormányzó politikai közösségből előbb erős ellenzéki mozgalmat, később esélyes kormánypárti pozíciót kell építenie...

„A magyaroknak most liberális kormányuk lett és nemzeti ellenzékük. Ehhez kell alkalmazkodnunk úgy, hogy mindenki érezhesse a sok százezres, sőt milliós nemzeti oldal erejét. Az egész országnak látnia kell, hogy tigrisek vagyunk, nem nyulak” - fogalmazott Orbán Viktor.

A Fidesz elnöke a beszélgetés során kitért az elmúlt 16 év eredményeire is:

Aki akar, dolgozhat, az átlagjövedelmet tizenhat év alatt a négyszeresére növeltük, az állami vagyont megdupláztuk, mert értékes és stratégiai vagyontárgyakat vásároltunk vissza a repülőtértől az energiaszektorig.

A devizatartalék történelmi csúcson van, az aranytartalékot három tonnáról száz tonnára emeltük.

Nincs migráns Magyarországon, hazánk Európa legbiztonságosabb országa, a családtámogatási rendszer kiépült, a gazdasági növekedés megindult, a második legnagyobb az EU-ban, az ipar és a fogyasztás élénkül, az államadósság jóval a 2010-es szint alatt.

Orbán Viktor arra is választ adott, milyen aggasztó jeleket lát az új kormány részéről és mit tud tenni annak érdekében, hogy szavazótábora ne forgácsolódjon tovább.