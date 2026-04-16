A nagy interjú: "A jövő ezé az oldalé!" Rendkívüli interjút adott Orbán Viktor

Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, ma 19 órakor kezdődő Patrióta interjúját. A kormányfő beszélt a múltról, jelenről, de leginkább a jövőről. Orbán Viktor a jövőre koncentrál.

Kövesd velünk élőben Orbán Viktor interjúját!

Németi Noémi újságíró tette fel kérdéseit a kormányfőnek, aki készségesen válaszolt mindenre.

A számok világosan beszélnek, ez egy egyértelmű vereség

– mondta Orbán Viktor, majd hozzátette: teljes megújulásra van szükség.

A vasárnapi események után a miniszterelnök bevallotta, hogy Paks2-őt tartja egy komoly kormányzati kudarcnak.

Április 12-én az első eredmények után Orbán Viktor azonnal látta, hogy baj lesz. Ekkor már látta, hogy a kampány nem működött jól.

Azt szerettük volna, hogy mi kapjunk hárommillió szavazatot, de ez nem így történt

– nyilatkozta a kormányfő.

Fájdalmat, hétfőn pedig már ürességet éreztem

– tette hozzá érzelmesen. Orbán Viktor szerint ezek után nem elég, hogy egy két ember távozik vagy helyet cserél, szerinte teljes megújulásra van szükség.

Lezárult egy politikai korszak, nem tudjuk úgy folytatni a politikánkat ahogy eddig tettük. Ez nem csak a Fideszre, a teljes nemzeti oldalra igaz ez

– jelentette ki Fidesz elnöke.

A Fideszre szavazóknak üzent Orbán Viktor, miszerint: jól szavaztak!

A döntésünkre legyünk büszkék!

– tette hozzá.

A miniszterelnök úgy gondolja, az hogy a Fidesz szavazók jól döntöttek nem azt jelenti, hogy a többi ember nem döntött jól. Kívánja, hogy teljesüljön minden reményük. A Fidesz elnöke elmondta, mindig azon lesz, hogy hazáját védje.

Nem lehet 4 nap alatt értékelni egy választási vereséget!

– tette hozzá Orbán Viktor, majd hozzátette: azóta azon gondolkozik, hol lehetett gyenge a kommunikáció és az üzenet miért nem érkezhetett meg.

A kormányfő elmondta, köszönettel tartozik minden tagnak, aktivistáknak és mindenkinek, aki részt vett a kampányban.

A vereséget méltóságteljesen kell viselni akkor is, ha most sokan gúnyolódnak rajtunk. Méghozzá azért, mert tudjuk, hogy mi helyesen döntöttünk múlt vasárnap. Azzal, hogy azt álltom, hogy mi jól döntöttünk, nem azt állítom, hogy a Tisza-szavazók rosszul döntöttek. Az ő döntésüket majd az idő fogja megítélni. Mi sosem fogunk szurkolni a saját hazánk ellen...

A kampánnyal kapcsolatban úgy fogalmazott: két lehetőség volt terítéken:

A Fidesz felhívta a közelgő veszélyekre a figyelmet, és azt ajánlotta az országnak, hogy folytassák a megkezdett munkát

Az ellenfél azt mondta, hogy változásra van szükség.

Azt kell megtalálni, hogy kik voltak azok, akik eddig nem szavaztak, de most mégis eljöttek és úgy döntöttek, nem ránk szavaznak...

Orbán Viktor a korrupciós pletykákkal kapcsolatban elmondta, soha nem tűrt meg egyetlen korrupciót sem.

A hibák felkutatása folyamatban van, ehhez azonban még idő kell. Összehívták az országos választmányt április 28-ra, és a pártelnök azt fogja szorgalmazni, hogy a tisztújítást is mielőbb összehívják.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz Magyarországgal, a Fidesz elnöke így fogalmazott:

A nemzeti vívmányok számát nem csökkenteni, hanem növelni kell!

Hozzátette, hogy meg kell várni, mi fog kirajzolódni az új kormány által. Orbán Viktor kiemelte, hogy számukra a kulcs a teljes megújulás. A miniszterelnök szerint nincs egy bizonyos útvonal, a lényeg, hogy előre kell menni és haladni - a jövőbe.

A jövő ezé az oldalé!

– tette hozzá a miniszterelnök. A jövőről pedig így nyilatkozott:

Akárhogy is lesz, akkor azt én elvégzem!

