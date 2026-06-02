Csúcstechnika leplezheti le a Loch Ness-i szörnyet

A legendás skóciai Loch Ness ismét a figyelem középpontjába került, miután szörnyvadászok, kutatók és kíváncsi turisták százai gyűltek össze a tó partján a Loch Ness-i szörny kereső expedíció miatt. Az esemény csütörtökön vette kezdetét, és a hétvégén is folytatódott.

Víz alatti drónokat küldtek a Loch Ness-i szörny felkeresésére (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

A Loch Ness-i szörnyet modern technológiával keresik a szakértők

A résztvevők egyetlen célért érkeztek, megtalálni a bizonyítékot arra, hogy a Loch Ness-i szörny valóban létezik. A szervezők szerint az érdeklődés minden korábbinál nagyobb volt, és a legenda töretlenül lázban tartja az embereket. Nagina Ishaq, a Loch Ness Experience vezérigazgatója a Standardnak elmondta:

Loch Ness egyedülálló ereje lenyűgözi az embereket, legyenek akár életük végéig hívők, kíváncsi szkeptikusok, vagy egyszerűen csak a rejtély rabjai. Az a tény, hogy 2026 már új észleléseket hozott, azt mutatja, hogy a Nessie körüli érdeklődés továbbra is erős.

Az idei kutatás során a technológia is főszerepet kapott. A Deep Sea Vision szakemberei egy korszerű autonóm víz alatti drónt, a Micro Millie nevű robot-tengeralattjárót vetették be, amely fejlett érzékelők segítségével vizsgálta át a Loch Ness mélyének eddig kevéssé kutatott területeit. A berendezés képes volt részletes képet alkotni a tó fenekéről még a teljes sötétségben is, így a szakértők abban bíztak, hogy új nyomokra bukkanhatnak.

Bár a többnapos kutatás során nem sikerült egyértelmű bizonyítékot találni a legendás lény létezésére, a szervezők szerint az expedíció így is rendkívül eredményesnek bizonyult.

Alan McKenna, a független Loch Ness Exploration kutatócsoport munkatársa szerint a hétvége ritka lehetőséget kínált arra, hogy a tavat „különböző perspektívákból” vizsgálják.

A nyilvánosság számára ez egy nagyszerű lehetőség volt arra, hogy közvetlenül részt vegyen és érdemi szerepet játsszon a kutatásban.

– idézi szavait a DailyStar.