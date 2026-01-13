52 évig kutatta a Loch Ness-i szörnyet, kimondta a végső ítéletet

Adrian Shine szerint a skót Felföld híres taván történt észleléseknek egészen hétköznapi magyarázata van, és semmi köze a Loch Ness-i szörnyhöz.

A Loch Ness-i szörny vezető kutatója végső ítéletet mond Fotó: Pexels

Mindent elárult a kutató - a legendás Loch Ness-i szörny talán nem is létezik

A természetkutató 1973 óta vizsgálja „Nessie-t”, a hosszú nyakú szörnyet. 1987-ben még egy nagy léptékű szonárkutatást is vezetett a Loch Ness-en. Bár csapata 1 millió font értékű felszereléssel volt felszerelve, semmiféle konkrét bizonyítékot nem találtak arra, hogy a Loch Ness-i szörny valóban létezik.

Most azonban elárulta, hogy szkeptikussá vált, miután azt hitte, egyik púpját látta, ami valójában csak egy szikla volt. Adrian Shine elmondta, hogy szerinte a számtalan, Nessie-ről szóló észlelés valójában hajóhullámok eredménye. A természetkutató feltételezi, hogy a víz mozgása a hajók elhaladásakor, valamint az, hogy a Caledonian-csatorna áthalad a Loch Ness-en, megtévesztette az embereket, akik azt hitték, hogy a lényt látták.

Az észleléseket a hajók hullámai okozzák. Itt kialakul egy többpúpú forma, és ezt látják az emberek

- nyilatkozta Adrian Shine.

A Nessie-t hosszú ideje kutató Adrian szerint más, a tavon tapasztalt jelenségekre is vannak alternatív magyarázatok, például arra, hogy az emberek miért gondolják gyakran, hogy meglátták a szörny hosszú nyakát. A kutató szerint ez valójában egy optikai csalódás, amely általában a madarak nyugodt vízfelületen való gyülekezéséből ered. Elméletét alátámasztva elmagyarázta, hogy szerinte a tó, ahol szörny állítólag él, túl hideg a számára, és nincs elegendő táplálék sem a túléléséhez.

Bár a legtöbb ember komoly csalódást érezne, ha az életét a Loch Ness-i szörny nyomában töltené, majd erre a következtetésre jutna, de Adrian nem így érzi. Nem zárja ki teljesen azt a lehetőséget, hogy a Loch Ness-i szörny valóban létezik. A kutató reméli, hogy még előkerülhet valamilyen meggyőző bizonyíték. Azonban egyelőre Adrien úgy véli, hogy Nessie nem más, mint egy tengeri legendából újjászületett hajós történet - számolt be róla a Ladbible.