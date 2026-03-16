Megszűnt a népszerű lázcsillapító – meglepő módon reagált a magyar orvos

Hosszabb posztban reagált a Cataflam cseppek gyártásának megszüntetésére közösségi oldalán a népszerű magyar gyermekorvos. Dr. Novák Hunor csecsemő és gyermekgyógyász Facebook-oldalán azt írta az érintett lázcsillapító mellékhatásai kapcsán, hogy: „potenciálisan bizony halálos is lehet”.

Novák doktor bizonyos szempontból nem sajnálja, hogy megszűnt a Cataflam csepp lázcsillapító (Fotó: Cser Dániel)

Nem hagyta szó nélkül a népszerű lázcsillapító megszűntését Novák doktor

„Megszűnt a Cataflam csepp: részben örülhetünk ennek, ugyanis veszélyes szer volt, indokolatlan használata pedig túlságosan elterjedt. A régóta elérhető és népszerű Cataflam csepp gyártása végleg leállt. Nem megerősített információim szerint ennek gyártástechnikai, minőségi és anyagi okai vannak, mert nehezen volt stabilan gyártható, sok volt a selejt a gyártási folyamat közben. A helyzet az, hogy a Cataflam cseppeket indokolatlanul sokszor használták, és komoly mellékhatásai (potenciálisan bizony halálos is lehet) miatt nem volt egy szerencsés készítmény (pl: gyomorvérzés, perforációt stb okozhat). Sok szülő csak ezt használta mindig, mert «ez vitte le legjobban a lázát», de ezért komoly kockázatoknak tették ki a gyermeküket. Ahogy a Spiropent is veszélyes szer volt és lehet nélküle élni, hogy Cataflam csepp nélkül is lehet. Éppen ezért én bizonyos szempontból nem sajnálom. Ritkán alkalmaztam, egyes esetekben jó volt, mert összességében nem mondható, hogy elavult szer, de semmiképpen nem volt szakmailag indokolt a széles körű használata ún. első választandó szerként. Főleg immunológiai, reumatológiai betegeknél lehetett használni. Az ibuprofen hatóanyag biztonságosabb.”

– írta Novák doktor. Majd így összegzett:

„A lázcsillapító CSILLAPÍT. Lehet, hogy 39 foknál beadjuk és nem megy fel 41-re, hanem csak 40-re. Kicsit javít a közérzeten, segít, ennyi, így kell rá tekinteni, nem kell minden áron 38 fok alá vinni a lázat. Komoly mellékhatás kockázatával járó gyógyszert rutinszerűen alkalmazni nem helyes, ha van helyette jobb. Az elsőként választandó lázcsillapító gyógyszerek, amik a legbiztonságosabbak az adagolást betartva: a paracetamol és ibuprofen hatóanyag. Továbbra is ezek a TOP gyógyszerek, és ezeket kell leggyakrabban használni!”