„Ez egy igazi Darwin-díjas hülyeség” – fakadt ki a magyar orvos

Rengeteg tévhitet, bizonyított gyógyhatás nélküli módszert leplezett már le pályafutása során dr. Novák Hunor csecsemő- és gyermekgyógyász, aki kőkeményen küzd a berögzült, generációkon átívelő egészségügyi tévedések ellen. Ám van, ami nem orvosi szakterület, mégis köztudomású, bizonyítottan védő hatású, sokan mégsem élnek vele. Pedig az életük, szeretteik élete függhet tőle...

Dr. Novák Hunor értetlenül áll a négy emberéletet követelő baleset előtt, ahol senki nem volt bekötve... (Fotó: Cser Dániel)

„Nézem az ORFK posztját a halálos balesetről, ahol egy 4 éves kislány is a helyszínen meghalt. 2025-ben ott tartunk, hogy autópályán senki nem volt beövezve... Amikor a kötelező védőoltások (VÉDŐ, még a nevében is benne van) szóba kerülnek, gyakran érvelek a biztonsági övvel, hogy miért kötelező az is, meg a védőoltások is. Saját életünket (vagy gyerekünkét) védenénk ezekkel, mégis olyan hülyék vagyunk, hogy nem csatoljuk be az övet, és az államnak kell ellenőriznie, kikényszeríteni, büntetnie, ha nem kötjük be magunkat. Valahol ez egy igazi Darwin-díjas hülyeség, abszurd az egész.”

– írja Facebook-oldalán a gyermekorvos, dr. Novák Hunor.