„Mutassuk meg a gyerekünknek, miért ne aludja át a biológia órát!” – erős posztot tett ki a magyar orvos

Megdöbbentő veszélyre figyelmeztette a magyar gyermekorvos a követőit: a hülyeség fertőzhet! Bár nem szó szerint ezt írta, csak egy apró megjegyzést tett egy kimásolt szülői bejegyzés mellé, de ha valaki egy kicsit is komolyan veszi a bejegyzésben leírtakat, és továbbadja, hogy olvasta valahol... Akkor bizony a hülyeség fertőzhet. No, de lássuk, miről van szó!

Hiába a rutin, azért a sokat tapasztalt gyermekorvost, dr. Novák Hunort is meg tudják lepni... (Fotó: Cser Dániel)

„Sziasztok! Bocsi a név nélküliségért, de az illető is benne van a csopiba. 2 hónapos a kisfiam. Ismerősöm pont akkor jött, mikor orrszívóztam (porszívós) az orrát. Nekem esett, hogy így leszívhatom az agyát is. Segítsetek, ebből mi igaz?”

– olvasható a kimásolt szülői bejegyzésben dr. Novák Hunor csecsemő- és gyermekgyógyász Facebook-oldalán. A szakember mindössze egyetlen mondatot tudott a fentiekhez írni. Ezt: „Mutassuk meg a gyerekünknek, miért ne aludja át a biológia órát!”

(Mi azért a biztonság kedvéért megjegyezzük: Nem igaz, hogy az orrszívóval leszívható a kisbaba agya. Ha az lenne, nem hozhatnák forgalomba!)

Több hozzászólás is érkezett. Íme néhány:

„Eleinte anyukám is ellenkezett. Mondván, biztosan fáj a gyereknek, pedig nem sírt! Azt javasolta, hogy kenjünk disznózsírt az orrába, régen is úgy csinálták. Majd belefolyik az orrába, azt kitüsszenti és kitisztul. Szegény bátyám és én!”

– írta egy kommentelő, jelezve, senki meg ne próbálja a zsíros megoldást!

„Igenis, bent volt órán. Történelem órán. Ott tanultuk, hogy az Egyiptomiak a mumufikálási eljárás során az orron keresztül távolították el az agyszövetet. (Mondjuk ez egy elmélet, de nekünk még így tanították) Szerintem ez zavarhatott be a «rendszerbe». (...) Arról meg ne is beszéljünk, hogy otthonról ki mit hoz! Most komolyan. A döbbeneten kívül, tényleg megsajnáltam.”

– olvasható egy másik hozzászólásban.

„Nevetünk rajta, de sajnos ez inkább iszonyat szomorú és gáz.”

– összegzett más.