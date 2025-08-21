Az ujjbegyeid is elárulhatják, ha ebben a komoly betegségben szenvedsz

Vannak olyan komoly, esetleg halálos betegségek is, amelyek nem produkálnak komolyan vehető tüneteket. Kis, figyelmen kívül hagyható problémák nem sokszor jelzik, hogy szervezetünk halálos betegséggel harcol. Például: tüdőrákkal.

A tüdőráknak sok, gyenge tünete lehet Fotó: Vlada Karpovich (Képünk illusztráció) / Pexels

A tüdőrák az Egyesült-Királyságban évente 34 800 halálos áldozatot szed. Az összes rákos betegségből vezető haláleseteknek ez a 21 százaléka. A tüdőrák rendkívül veszélyes, ami ennél is aggasztóbb, a betegség első fázisában szinte semmilyen tünetet sem produkál.

A tüdőrák nagyrészt addig észrevétlen marad, amíg teljesen elterjedt a tüdőben és átterjedt más szervekre is. Ez az jelenti, hogy az állapot rosszabb kilátásokkal rendelkezik, mint másfajta rákos betegségek.

A tüdőrák egyik korai tünete lehet a dobverőujj. A szokatlan testi elváltozás jelezheti, hogy fordulj orvoshoz, mert komolyabb betegség állhat a háttérben.

Dobverőujjak a tüdőrák jelei

Ebben az esetben a kéz ujjainak utolsó ujjperce megnagyobbodik, gömbszerűen kiszélesedik. A körömágy szerkezete megváltozik, felduzzadt, lazábbá válik, a köröm és ujjperc által bezárt szög növekszik, a köröm görbülete fokozódik. Leggyakrabban légzőszervi betegség áll a dobverőujj kialakulása mögött. Az állapot évek alatt alakulhat ki, ezért nem mindig veszik észre a betegek, hogy nagyobb bajra utalhat az elváltozás.

A tüdőrák más tünetei

Tartós köhögés, esetleg véres váladék felköhögése, mellkasi fájdalommal kiegészítve. Légszomj fizikai aktivitás nélkül is. Rekedtség és véres köpet. Néha előfordulhat fogyás és étvágytalanság, fáradság vagy csontfájdalom. Fontos megjegyezni, hogy ezek a tünetek más betegségek tünetei is lehetnek, ezért fontos, hogy orvoshoz forduljon, ha ezeket tapasztalja - írja a Mirror.