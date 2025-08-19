Mindössze 26 évesen kapott sokkoló diagnózist egy férfi - ez volt az első árulkodó tünet

Egy fiatal férfi osztotta meg azt a rendkívül apró jelet, amely a bőrrákra utalt. Elmondása szerint hónapokig figyelmen kívül hagyta, majd végül egy darab szövetet kellett kimetszeni a homlokából.

Sokáig nem foglalkozott a rendkívül apró tünettel. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

A 26 éves Sam Tee néhány hónappal ezelőtt vett észre egy rózsaszín pöttyöt a homlokán, de nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Alkalmanként járt szoláriumba, annak ellenére, hogy tudta, ezzel akár 75%-kal is növelheti a bőrrák kialakulásának kockázatát. Miután azonban a barátai felhívták a figyelmét arra, mennyire fontos nyomon követni a bőrön megjelenő változásokat, időpontot foglalt a háziorvosánál.

Volt egy rózsaszín pötty a homlokomon, és sokáig nem foglalkoztam vele. Mindenki nyaggatott, hogy nézessem meg. Végül elmentem az orvoshoz, aki azt mondta, szerinte ez BCC, azaz bazálsejtes karcinóma

- mesélte a TikTok-videójában Tee.

A bazálsejtes karcinóma egy lassan növekvő daganat, és a bőrrák leggyakoribb fajtája az Egyesült Királyságban. Bár általában nem terjed szét a szervezetben, és a legtöbb esetben gyógyítható, a kezelés gyakran nagyobb bőrfelület kimetszésével jár, ami maradandó hegeket okozhat. A sebészeknek sokszor az egészséges bőrt is el kell távolítaniuk annak érdekében, hogy biztosak legyenek abban, a rák nem terjed tovább.

Elmentem magánorvoshoz is egy második véleményért, ahol azt mondták: "Fiatal vagy, ez csak egy anyajegy, ne aggódj, menj vissza az állami kórházba, ott majd eltávolítják"

- folytatta történetét a férfi.

A 26 éves fiatal ezután visszament a háziorvosához, ahol eltávolították az anyajegyet, biopsziát végeztek, és elküldték vizsgálatra, amely az orvosok szerint megerősíti majd a bazálsejtes karcinóma diagnózist.

Most továbbküldik a mintát vizsgálatra, és közben beutalnak egy plasztikai sebészhez, hogy rendbe hozza a homlokomat. Az üzenetem az, hogy legyetek óvatosak. Én jártam szoláriumba. Nem vittem túlzásba, de használtam, és nyilvánvalóan ez nem túl jó dolog

- zárta a mondandóját Tee.

A története megosztásával a férfi szeretné felhívni mások figyelmét is a szoláriumok veszélyeire, valamint arra, ha valami szokatlant vesznek észre bőrükön, a biztonság kedvéért mindig forduljanak orvoshoz - írja a Daily Mail.