Egy nő 2 órára elszunyókált a napon: most úgy néz ki, hogy mindenki érte aggódik

Egy fiatal nő két órára elaludt a tűző napon – és hamarosan meg is bánta. A történetét TikTokon osztotta meg, ami gyorsan vírusként terjedt, aggodalmat keltve a közösségi média felhasználói között.

Mindannyian tudjuk, milyen veszélyes lehet túl sok időt tölteni a napon. Nemcsak fájdalmas leégést okozhat, de jelentősen növeli a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Ezért is kavart ekkora port Haleigh Flanigan esete, aki saját tapasztalatát figyelmeztetésként osztotta meg a nagyközönséggel – olvasható a The Daily Star cikkében.

A rövid videóban elmondta: „Mondjatok egy imát ezért a leégésért… mert ma két órára elaludtam a napon. És az UV-index konkrétan 10 volt.” A felvételen Haleigh bőre élénkpiros színű volt, az égés nemcsak az arcára, hanem a nyakára is kiterjedt. Hozzátette: „Most már attól félek, hogy napszúrásom is lett.” A videó több mint 10 milliós nézettséget ért el, a kommentelők pedig egymás után fejezték ki aggodalmukat. Sokan egyetértettek abban, hogy ez nem egyszerű leégés – sokkal inkább a napmérgezés jeleit mutatja.

Mik a napmérgezés tünetei?

Bár a leégés gyakran „csak” bőrpírral és hámlással jár, a napmérgezés – vagyis a súlyos UV-sugárzás okozta általános rosszullét – már jóval komolyabb tünetekkel is jelentkezhet. A leggyakoribb jelek közé tartozik a fejfájás, a hányinger, a szédülés, a gyengeség és az izomgörcsök. Az érintett személy gyakran érzi magát kimerültnek, fázósnak vagy épp ellenkezőleg, lázasnak. A bőr erősen kipirosodik, akár fel is hólyagosodhat, megduzzadhat, és rendkívül érzékennyé válik. Előfordulhat, hogy a test nem tudja megfelelően szabályozni a hőháztartást, ami hőgutához vezethet – ez pedig már azonnali orvosi beavatkozást igényel. Ha ilyen tüneteket tapasztalsz egy napozással töltött nap után, fontos, hogy azonnal keress árnyékot vagy hűvös helyet, igyál sok folyadékot, és szükség esetén fordulj orvoshoz.

A leégés a túlzott napfény okozta, fájdalmasan forró és érzékeny bőrt jelenti, amely hosszú távon növeli a bőrrák kialakulásának esélyét.