Elképesztő kincset húztak ki a folyóból, miközben Budapesten őrjöngtek és egy rejtélyes fantom bukkant fel

Míg Európa főboszorkánya, Szegedi Erika szerint elmarad az ősz, Budapest feltérképezéséről is olvashattunk. A budapesti aluljárókban továbbra is borzalmas állapotok uralkodnak, emellett különféle fantomokról számolnak be a helybéliek. Mindeközben megtalálták Sissi elveszett kincsét egy folyóban. Ezek voltak a legnagyobb érdeklődésre számot tartó cikkeink a héten.
Sokan izgatottan dörzsölnék a tenyerüket, ha olyan tárgyakat húznának ki a folyókból és a tavakból, mint amilyeneket Kovács Erik és Tóth Pál. A fiatal barátoknak lételeme a mágneshorgászat. Igazi kincskeresők! Legutóbb egy 170 éves ritkaság hozta őket lázba. Egy II. világháborús csatatéren rejtőzött a múlt „lélegző” darabkája.
A nyár időjárása eddig valóban úgy alakult, ahogyan azt Szegedi Erika, Európa főboszorkánya előre megjósolta. Húsvét után szinte azonnal a nyár következett, és a hőmérő higanyszála egészen 25–30 fokig kúszott fel. Jóformán elmaradt a tavasz, május óta a kánikulát csak a hatalmas viharok szakították meg. Szegedi Erika a kártyát hívta segítségül, hogy megtudja, mire számíthatunk a következő időszakban.
A főváros aluljárói ramaty állapotban vannak. A bűztől és félelemtől átjárt közterületeken megannyi abszurd dolog történt már. Nem csoda, hogy Budapest utazóközönsége inkább választja a felszíni közlekedést, mintsem hogy a rendszerint ijesztő aluljárókat kelljen igénybe vennie. Ezek a helyek nem csak sötétedés után ijesztőek. Fényes nappal is történhetnek ijesztő, bizarr vagy egyenesen szürreális dolgok. Épp ezért folyamatos diskurzus tárgya az aluljárók állapota. Az interneten megannyi ember kifejezte már a véleményét.
Kezelhetetlen, őrjöngő fantom járja Kispest utcáit – tudta meg a Metropol. Kiderült, hogy a férfi már nem csak XIX. kerületi lakosokat zaklatja, ugyanis már a Corvin-negyednél is látták tombolni. A szemtanúk szerint alkohol vagy drog hatása alatt lehet, ami miatt még inkább elkerülik, mert attól félnek, hogy kárt tesz valakiben.
A nyolcadik kerületben gyakran számolnak be a helyiek borzalmas állapotokról. „Kedves kakilórém! Tiszteld meg az utca lakóit azzal, hogy nem ide…!” – olvasható a papíron, amelyet direkt alacsonyan helyeztek el a minap, „hogy guggoló pozícióban is el tudja olvasni az illető”. A felháborodott szerző még azt is kilátásba helyezte, hogy hajsütővasat dug az ismeretlen hátsójába, ha újra rajtakapja.
