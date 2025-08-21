"Kedves Kakilórém" - kézzel írt fenyegető felhívás jelent meg a Puskin utcában

A nyolcadik kerületben gyakran számolnak be a helyiek borzalmas állapotokról. "Kedves kakilórém! Tiszteld meg az utca lakóit azzal, hogy nem ide…!” – olvasható a papíron, amelyet alacsonyra helyeztek el a minap, „hogy guggoló pozícióban is el tudja olvasni az illető”. A felháborodott szerző még azt is kilátásba helyezte, hogy hajsütővasat dug az ismeretlen hátsójába, ha újra rajtakapja.

A nyolcadik kerületi ház falára került ki ez a felhívás Fotó:Facebook

Elsőre talán viccesnek tűnik, de a felhívás mögött nagyon is komoly probléma húzódik: a környéken mindennapos jelenség az utcai ürítés, és nem csak kutyáktól származik.

A helyiek szerint a Puskin utca és környéke évek óta szenved az elhanyagoltságtól. Gyakran panaszkodnak arra, hogy drogosok bejutnak a házakba, betörve vagy egyszerűen benyomva a kapukat, majd ott drogoznak, szexelnek, és ott végzik el a dolgukat is. A lépcsőházakban és kapualjakban így egyre gyakoribbak az ürülék- és húgyfoltok, amelyeket sokszor a lakóknak kell feltakarítaniuk.

Egy környéken lakó édesanya elmondta nekünk:

A mi társasházunk havonta 30 ezer forintot költ hypo-ra, domestosra és takarítóeszközökre. A munkát a szabadidőmben, ingyen végzem el a gyerekeim miatt, mert szeretnénk úgy kilépni a lakásból, hogy ne lépjünk bele semmibe.

Megtudtuk: a szemetet ritkán szedik össze rendesen az utcán, a környéken a patkány- és csótányészlelések száma is megnőtt. Mint arról a Metropol már beszámolt, akörnyéken közbiztonság is megszűnt: a drogos csoportok nappal gyülekeznek a környéken, majd szétoszlanak a kis utcákban, nem ritkán lakásokba is betörve.

A helyzet azóta romlott drasztikusan, hogy Pikó András polgármester megszüntette az előző városvezetés rendőrséggel való együttműködését és felszámolta a polgárőrséget.

A nyolcadik kerületieknek speciális tisztítógépet ígértek a kampányban

Kozma Lajos társasházkezelő a Hírnyolc extrának elmondta: a tavalyi választások előtt Pikóék minden társasháznak gőzborotvát ígértek a kutya- és emberi ürülék eltávolítására, de ebből azóta sem lett semmi.

A Puskin utcai kézzel írt felhívás tehát nem csupán egy vicces dühkitörés, hanem jelzi azt is, hogy a Palotanegyed és a nyolcadik kerület bizonyos részei elhanyagoltak, koszosak és a lakók már mindent kitalálnak, mert magukra maradtak a problémáikkal.