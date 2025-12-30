RETRO RÁDIÓ

Tragédia: magyar férfit sodort el a lavina Dél-Tirolban, nem élte túl

Lavina sodort el hétfőn egy magyar házaspárt az olaszországi Trentino-Alto Adige (Dél-Tirol) megye Aurina-völgyében, a férj meghalt, felesége viszont sértetlen maradt - írta a Corriere Dell'Alto Adige című helyi lap internetes oldalán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.30. 11:46
lavina tragédia dél-tirol

A házaspár a Riesernock-hegyen túrázott, amikor lavina zúdult le. Az események elsődleges rekonstrukciója szerint a magyar túrázó pár az Arthur Hardegen-ösvényen tért vissza a völgybe, amikor mintegy 2500 méteres magasságban lavina indult, amely az 52 éves férfit körülbelül 200-300 méterre magával sodorta, míg feleségét csak súrolta. A nő sértetlen maradt.

Lavina sodort el egy magyar férfit / Illusztráció: Marcus Placidus / shutterstock

A hatóságokhoz 17 óra körül érkezett riasztás. A pénzügyőrség hegyi mentőcsapata Pelikan 2 típusú helikopterrel indult a helyszínre. Mire a csendőrség és a tűzoltóság is eljutott oda, a férfi már nem élt.

Az Aurina-völgy jelenleg egyike azon kevés területnek Dél-Tirolban, amelyet vastag hótakaró fed, ezért sok síelőt és túrázót vonz – írja az MTI.

 

