Tragédia: magyar férfit sodort el a lavina Dél-Tirolban, nem élte túl

A házaspár a Riesernock-hegyen túrázott, amikor lavina zúdult le. Az események elsődleges rekonstrukciója szerint a magyar túrázó pár az Arthur Hardegen-ösvényen tért vissza a völgybe, amikor mintegy 2500 méteres magasságban lavina indult, amely az 52 éves férfit körülbelül 200-300 méterre magával sodorta, míg feleségét csak súrolta. A nő sértetlen maradt.

Lavina sodort el egy magyar férfit / Illusztráció: Marcus Placidus / shutterstock

A hatóságokhoz 17 óra körül érkezett riasztás. A pénzügyőrség hegyi mentőcsapata Pelikan 2 típusú helikopterrel indult a helyszínre. Mire a csendőrség és a tűzoltóság is eljutott oda, a férfi már nem élt.

Az Aurina-völgy jelenleg egyike azon kevés területnek Dél-Tirolban, amelyet vastag hótakaró fed, ezért sok síelőt és túrázót vonz – írja az MTI.