Borzasztó tragédia: 5 hegymászó halt meg lavina miatt az Alpokban

Meghalt öt német hegymászó, miután elsodorta őket egy lavina az olasz Alpokban - közölték a helyi hatóságok vasárnap.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 12:17
A hegymászók szombaton indultak el, hogy elérjék a Cima Vertana csúcsot Dél-Tirolban, az Ortler-hegységben, Solda falu közelében. A lavina akkor zúdult rájuk, amikor a csúcs felé tartottak. A hó- és jéglavina két különálló kötélcsapat tagjait sodorta el. Két férfi és egy nő holttestét szombaton találták meg, míg a másik két áldozatot, egy apát és 17 éves lányát vasárnap. Két másik hegymászó sértetlenül megúszta a történteket.

Fotó: Pexels (Illusztráció!)
Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Az Ortler-hegység, amely az olasz Alpok része és a svájci határ közelében található, népszerű célpont a tapasztalt túrázók és hegymászók körében – írja az MTI.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
