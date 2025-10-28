Kíméletlen időjárás: 20 hegymászót kellett kimenteni egy hegyről az eldurvult viharok miatt
A mászók a kimerültség és és hipotermia miatt segítségre szorultak.
Egy 20 fős túrázócsoportot mentettek ki, miután október 25-én, szombaton csapdába estek a New Hampshire állam északkeleti részén található Mount Washington hegyen. A hegymászók nehéz időjárási viszonyokkal szembesültek és egyedül képtelenné váltak a lemászásra.
Egy vonattal siettek a hegymászók segítségére
A Mount Washington időjárása nem kegyelmezett a túrázóknak, a hétvégén fagypont alatti hőmérséklet, 56 km/h-s szél és 7-10 centiméter hóesés akadályozta a mászók haladását.
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a túrázók felkészületlenül vágtak neki az útnak: nem rendelkeztek megfelelő ruházattal, vízálló cipővel, illetve a hegymászáshoz szükséges felszereléssel.
A 20 fős túrázócsoport több kisebb csoportból állt és néhány személy először próbálkozott meg a hegymászással. A túrázókat a csúcsra érkező vonat, a Mount Washington Cog Railway mentette ki.
A mászók megkérték a vonatvezetőt, hogy vigye le őket a hegyről, mert gyalog nem tudnák megtenni az utat. A vonatot aznap a vasút vezérigazgató-helyettese vezette, aki felmérte a túrázók állapotát és arra jutott, hogy a csoport valóban nem tudna egyedül lejutni a hegyről.
A havas, szeles időjárás miatt a túrázókat különböző egészségi állapotban találták, a tünetek a kimerültségtől a hipotermiáig terjedtek. A vezérigazgató-helyettes nem erősítette meg, hogy a túrázóknak szükségük volt-e orvosi ellátásra.
Ahol csak tudtunk találtunk számukra helyet a majdnem megtelt vonaton. Néhányukat a mozdonyfülkékbe ültettük és nagyon felcsavartuk a fűtést, hogy visszafordítsuk a kihűlés hatását.
A helyi hatóságok figyelmeztetik a túrázókat, hogy a mászás előtt tudakozódjanak az időjárási viszonyokról és szerezzék be a megfelelő felszerelést - írja a People.
