Kíméletlen időjárás: 20 hegymászót kellett kimenteni egy hegyről az eldurvult viharok miatt

A mászók a kimerültség és és hipotermia miatt segítségre szorultak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.28. 18:30
hegymászó mentés túra

Egy 20 fős túrázócsoportot mentettek ki, miután október 25-én, szombaton csapdába estek a New Hampshire állam északkeleti részén található Mount Washington hegyen. A hegymászók nehéz időjárási viszonyokkal szembesültek és egyedül képtelenné váltak a lemászásra.

Egy vonattal siettek a hegymászók segítségére
A hegymászók a kimerültség miatt nem tudtak gyalog lemenni a hegyről  Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A Mount Washington időjárása nem kegyelmezett a túrázóknak, a hétvégén fagypont alatti hőmérséklet, 56 km/h-s szél és 7-10 centiméter hóesés akadályozta a mászók haladását.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a túrázók felkészületlenül vágtak neki az útnak: nem rendelkeztek megfelelő ruházattal, vízálló cipővel, illetve a hegymászáshoz szükséges felszereléssel.

A 20 fős túrázócsoport több kisebb csoportból állt és néhány személy először próbálkozott meg a hegymászással. A túrázókat a csúcsra érkező vonat, a Mount Washington Cog Railway mentette ki.

A mászók megkérték a vonatvezetőt, hogy vigye le őket a hegyről, mert gyalog nem tudnák megtenni az utat. A vonatot aznap a vasút vezérigazgató-helyettese vezette, aki felmérte a túrázók állapotát és arra jutott, hogy a csoport valóban nem tudna egyedül lejutni a hegyről.

A havas, szeles időjárás miatt a túrázókat különböző egészségi állapotban találták, a tünetek a kimerültségtől a hipotermiáig terjedtek. A vezérigazgató-helyettes nem erősítette meg, hogy a túrázóknak szükségük volt-e orvosi ellátásra.

Ahol csak tudtunk találtunk számukra helyet a majdnem megtelt vonaton. Néhányukat a mozdonyfülkékbe ültettük és nagyon felcsavartuk a fűtést, hogy visszafordítsuk a kihűlés hatását.

A helyi hatóságok figyelmeztetik a túrázókat, hogy a mászás előtt tudakozódjanak az időjárási viszonyokról és szerezzék be a megfelelő felszerelést - írja a People.

 

 

