Most jött: Embert gázolt a vonat a Balatonnál
Más nem sérült meg.
Borzalmas tragédiáról számoltak be a katasztrófavédők. Embert gázolt a vonat Balatonszárszón, a Jókai Mór utcánál. A vonaton százkét ember utazott. A siófoki hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos leszállásban a szerelvény utasainak - írja a katasztrofavedelem.hu.
