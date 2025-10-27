RETRO RÁDIÓ

Most jött: Embert gázolt a vonat a Balatonnál

Más nem sérült meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.27. 19:58
vonatgázolás katasztrófavédelelem tűzoltók

Borzalmas tragédiáról számoltak be a katasztrófavédők. Embert gázolt a vonat Balatonszárszón, a Jókai Mór utcánál. A vonaton százkét ember utazott. A siófoki hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos leszállásban a szerelvény utasainak - írja a katasztrofavedelem.hu.

Embert gázolt a vonat Balatonszárszón (A kép illusztráció) / Fotó: Vasvári Tamás

 

