Borzalmas vonatbaleset a szlovák határnál: 80 sérültet számolnak a hatóságok

Szörnyű hír érkezett hétfőn reggel a szomszédunkból: Vonatbaleset történt, amelyben legalább 80 ember megsérült. A szlovák határnál történt baleset oka egyelőre ismeretlen, a hatóságok még folytatják a vizsgálatokat. A helyszínre több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is sietett.

A vonatbaleset legalább 80 sérültet követelt. Fotó: Kassai Kerületi Rendőrkapitányság / Facebook

80 sérültet követelt a vonatbaleset

Október 13-án, hétfőn reggel két gyorsvonat ütközött Rozsnyó közelében, Szádalmáson (Jablonov nad Turňou), a községben található alagút előtt - írja az Újszó.com a Joj szlovák hírportáljára hivatkozva. A Kassai Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) közleménye alapján legalább húsz ember sérült meg az ütközésben, ám a rendőrség már 80 sérültről adott tájékoztatást.

Az utasok fokozatosan hagyják el a vonatokat. Kollégáink biztosították a helyszín környékét, koordinálják a mentősök és tűzoltók munkáját, eligazítják az embereket

– olvasható a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság közösségi oldalán megjelent bejegyzésben.