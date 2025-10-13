RETRO RÁDIÓ

Borzalmas vonatbaleset a szlovák határnál: 80 sérültet számolnak a hatóságok

Mentőhelikoptert is kellett riasztani a balesethez.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.13. 13:04
Rozsnyó szlovák határszakasz vonatbaleset

Szörnyű hír érkezett hétfőn reggel a szomszédunkból: Vonatbaleset történt, amelyben legalább 80 ember megsérült. A szlovák határnál történt baleset oka egyelőre ismeretlen, a hatóságok még folytatják a vizsgálatokat. A helyszínre több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is sietett.

A vonatbaleset legalább 80 sérültet követelt.
A vonatbaleset legalább 80 sérültet követelt. Fotó: Kassai Kerületi Rendőrkapitányság / Facebook

80 sérültet követelt a vonatbaleset

Október 13-án, hétfőn reggel két gyorsvonat ütközött Rozsnyó közelében, Szádalmáson (Jablonov nad Turňou), a községben található alagút előtt - írja az Újszó.com a Joj szlovák hírportáljára hivatkozva. A Kassai Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) közleménye alapján legalább húsz ember sérült meg az ütközésben, ám a rendőrség már 80 sérültről adott tájékoztatást.

Az utasok fokozatosan hagyják el a vonatokat. Kollégáink biztosították a helyszín környékét, koordinálják a mentősök és tűzoltók munkáját, eligazítják az embereket

 – olvasható a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság közösségi oldalán megjelent bejegyzésben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
