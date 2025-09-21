Borzasztó vonatbaleset: egy magyar anya és lánya sérült meg súlyosan Ausztriában

Két magyar nő, anya és lánya sérült meg súlyosan péntek este Alsó-Ausztriában, egy vonatbalesetben - írja a Vaol.hu-ra hivatkozva az Origo.

Az oldal beszámolója szerint a két nő dohányozni szállt le a Regiojet egyik szerelvényéről, miután az egy késés miatt a nyílt pályán állt meg Hohenau közelében, ám ezt senkinek sem jelezték. A sötétben a mozdonyvezető nem látta, hogy az utasok leszálltak, így amikor zöld jelzést kapott, elindult.

A két nő ekkor megpróbált visszaugrani a vonatra, de sikertelenül: az egyikük a vonat alá esett és súlyosan megsérült a lába, míg a másikuk komoly fejsérülést szenvedett. A helyszínre két mentőhelikoptert is riasztottak: az egyik sérültet a mistelbachi kórházba, a másikat a brünni (Csehország) St. Anne’s Egyetemi Kórházba szállították.