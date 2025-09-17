Szörnyű tragédia: embert gázolt el a vonat Budapesten

Tragédia történt Budapest XIV. és XVI. kerületének határán: vonat elgázolt egy embert. A baleset a Füredi utca és a Körvasút sor kereszteződésében, a Füredi utcai vasúti átjáróban történt.

Embert gázolt el a vonat Budapesten

A MÁV S76-os jelzésű szerelvénye azóta sem tudta folytatni útját. A vonaton több mint húsz utas tartózkodott, akiknek a fővárosi hivatásos tűzoltók segítettek átszállni egy mentesítő járatra - írja a Katasztrófavédelem.

A MÁV tájékoztatása szerint a baleseti helyszínelés ideje alatt a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért nem csak a Keleti és Nyugati pályaudvar között közlekedő, de a távolsági járatok esetében is késésekre és járatkimaradásokra kell számítani az esti órákban.

A forgalmi korlátozások miatt több vonat rövidebb útvonalon közlekedik, egyes járatok pedig teljesen kimaradnak a menetrendből.

A vonat okozta baleset miatt bevezetett forgalmi változások így szólnak:

a Rákosról 20:36-kor Pilisvörösvárra, Pilisvörösvárról 21:22-kor Rákosra és Rákosról 22:06-kor Óbudára induló S76-os vonat (3248, 3231, 3278) nem közlekedik

a Pilisvörösvárról 20:22-kor Rákosra indult S76-os vonat (3211) csak Angyalföldig közlekedik

a Rákosról 21:06-kor Pilisvörösvárra induló S76-os vonat (3258) csak Angyalföldtől közlekedik

a Miskolcról 18:35-kor a Nyugati pályaudvarra indult Tokaj IC (IC 1656) a Nyugati pályaudvar helyett Kőbánya felsőre közlekedik

A baleset körülményeinek vizsgálata folyamatban van.