Szörnyű tragédia: embert gázolt el a vonat Budapesten

A helyszínre tűzoltók érkeztek. A vonat utasainak át kellett szállniuk.
Tragédia történt Budapest XIV. és XVI. kerületének határán: vonat elgázolt egy embert. A baleset a Füredi utca és a Körvasút sor kereszteződésében, a Füredi utcai vasúti átjáróban történt.
A MÁV S76-os jelzésű szerelvénye azóta sem tudta folytatni útját. A vonaton több mint húsz utas tartózkodott, akiknek a fővárosi hivatásos tűzoltók segítettek átszállni egy mentesítő járatra - írja a Katasztrófavédelem.
A MÁV tájékoztatása szerint a baleseti helyszínelés ideje alatt a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért nem csak a Keleti és Nyugati pályaudvar között közlekedő, de a távolsági járatok esetében is késésekre és járatkimaradásokra kell számítani az esti órákban.
A forgalmi korlátozások miatt több vonat rövidebb útvonalon közlekedik, egyes járatok pedig teljesen kimaradnak a menetrendből.
A baleset körülményeinek vizsgálata folyamatban van.
