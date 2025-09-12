Sokkoló: több ember is megsérült a verőcei vonatbalesetben

A vonat a Vác-Balassagyarmat vasútvonalon siklott ki Magyarkút megállóhelynél. A verőcei balesetben két ember is megsérült.
Mint arról a Metropol is írt, több mentő és rendőr rohant ma reggel Verőce környékére, miután a magyarkúti állomásnál kisiklott a vonat. Két kocsija billent meg és beborult a töltés melletti területre.
A helyszínre azonnal kirohantak a mentősök és a mentesítő csapatok:
A Vácról 7:38-kor Balassagyarmatra indult S750-es vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél – eddig tisztázatlan okból – kisiklott. A balesetben az elsődleges információk szerint egy utasunk könnyebb sérülést szenvedett
- Mi azt hallottuk, hogy két utas sérült meg, de szerencsére nem súlyosan. Mi több mentőt is láttunk elmenni, szóval gondoltuk, hogy elég nagy a baj - mesélte egy közelben élő férfi.
Hozzátette, hogy ő úgy tudja, a többi utast probléma nélkül leszállították a szerelvényről, őket nem kellett ellátni, hanem elvitték a helyszínről. Most lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták: valóban két embert láttak el, majd mindkettőjüket kórházba vitték.
A helyszínről egy 60 év körüli nőt, valamint egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba
- mondta el a lapnak Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
A Bors felkereste a rendőrséget is, elárulták: büntetőeljárást indult a vonatbaleset miatt:
Az esettel kapcsolat a Váci Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen a vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett elkövetése miatt
- mondta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.