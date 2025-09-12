Sokkoló: több ember is megsérült a verőcei vonatbalesetben

Mint arról a Metropol is írt, több mentő és rendőr rohant ma reggel Verőce környékére, miután a magyarkúti állomásnál kisiklott a vonat. Két kocsija billent meg és beborult a töltés melletti területre.

A vonatbaleset Verőce mellett történt, két kocsi siklott le a pályáról - Fotó: Verőce hivatalos oldala/Facebook

A verőcei vonatbaleset heylszínéről két embert vittek kórházba

A helyszínre azonnal kirohantak a mentősök és a mentesítő csapatok:

A Vácról 7:38-kor Balassagyarmatra indult S750-es vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél – eddig tisztázatlan okból – kisiklott. A balesetben az elsődleges információk szerint egy utasunk könnyebb sérülést szenvedett

- mondta el a MÁV a Borsnak.

- Mi azt hallottuk, hogy két utas sérült meg, de szerencsére nem súlyosan. Mi több mentőt is láttunk elmenni, szóval gondoltuk, hogy elég nagy a baj - mesélte egy közelben élő férfi.

A balesetben ketten megsérültek, őket kórházba kellett vinni Fotó: Verőce hivatalos oldala/Facebook

Hozzátette, hogy ő úgy tudja, a többi utast probléma nélkül leszállították a szerelvényről, őket nem kellett ellátni, hanem elvitték a helyszínről. Most lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták: valóban két embert láttak el, majd mindkettőjüket kórházba vitték.

A helyszínről egy 60 év körüli nőt, valamint egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba

- mondta el a lapnak Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

Az utasokat pótlóbuszok vitték tovább Fotó: Bors

A Bors felkereste a rendőrséget is, elárulták: büntetőeljárást indult a vonatbaleset miatt:

Az esettel kapcsolat a Váci Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen a vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett elkövetése miatt

- mondta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.