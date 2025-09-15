Hatalmas vonatbaleset történt Vámosújfaluban

Késésekre kell számítani a helyszínelés miatt.
Autóval ütközött a vonat Vámosújfaluban, a Kossuth Lajos úti átjáróban, emiatt késések várhatók a Szerencs–Sátoraljaújhely vonalon - közölte a Mávinform hétfő reggel Facebook-oldalán.
A Sátoraljaújhelyről 7.04-kor Szerencsre elindult személyvonat (5217) egy autóval ütközött Vámosújfaluban, a Kossuth Lajos úti átjáróban. A helyszínelés ideje alatt - várhatóan 9-10 óráig – szünetel a vonatforgalom Sárospatak és Olaszliszka-Tolcsva állomások között.
A helyszínelés miatt késésekre kell számítani a Szerencs–Sátoraljaújhely vonalon, Olaszliszka-Tolcsva és Sátoraljaújhely között pótlóbuszok szállítják az utasokat - jelezte a vasúttársaság.
A pótlóbusz a vasútállomásoknál lévő Volán-megállóban, Bodrogolasziban az iskolánál, a teljes útvonalon pótlóbusszal közlekedő járatok esetében Szegiben az Alkotmány utcai megállóban áll meg - közölték.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.