RETRO RÁDIÓ

Már nem lehetett megmenteni: 46 éves motoros vesztette életét az 54-es főúton - Videó

A motoros frontálisan ütközött egy szabálytalanul előző autóval.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.06. 19:00
baleset tragédia motoros

A Tények írja, hogy szörnyű baleset történt szombat dél körül Jakabszállásnál, az 54-es főúton, ugyanis szörnyethalt egy 46 éves helvéciai motoros, miután frontálisan ütközött egy szabálytalanul előző autóssal, majd az árokba zuhant – a tragikus eset az egész országot megrázta.

Fotó: Donka Ferenc

A Tények videójából kiderül, hogy az utóbbi időben rengeteg volt a baleset, hiszen a fenti tragédia mellett Dabason is frontálisan ütközött két autó, onnan három sérült embert kellett kórházba vinni; illetve Sellyénél egy vonat és egy autó karambolozott, a sofőr túlélte, de azonnal kórházba kellett szállítani.

Alább lehet megtekinteni a Tények videóját:

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu