Már nem lehetett megmenteni: 46 éves motoros vesztette életét az 54-es főúton - Videó

A Tények írja, hogy szörnyű baleset történt szombat dél körül Jakabszállásnál, az 54-es főúton, ugyanis szörnyethalt egy 46 éves helvéciai motoros, miután frontálisan ütközött egy szabálytalanul előző autóssal, majd az árokba zuhant – a tragikus eset az egész országot megrázta.

Fotó: Donka Ferenc

A Tények videójából kiderül, hogy az utóbbi időben rengeteg volt a baleset, hiszen a fenti tragédia mellett Dabason is frontálisan ütközött két autó, onnan három sérült embert kellett kórházba vinni; illetve Sellyénél egy vonat és egy autó karambolozott, a sofőr túlélte, de azonnal kórházba kellett szállítani.

Alább lehet megtekinteni a Tények videóját: