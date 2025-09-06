Már nem lehetett megmenteni: 46 éves motoros vesztette életét az 54-es főúton - Videó

A motoros frontálisan ütközött egy szabálytalanul előző autóval.
A Tények írja, hogy szörnyű baleset történt szombat dél körül Jakabszállásnál, az 54-es főúton, ugyanis szörnyethalt egy 46 éves helvéciai motoros, miután frontálisan ütközött egy szabálytalanul előző autóssal, majd az árokba zuhant – a tragikus eset az egész országot megrázta.
A Tények videójából kiderül, hogy az utóbbi időben rengeteg volt a baleset, hiszen a fenti tragédia mellett Dabason is frontálisan ütközött két autó, onnan három sérült embert kellett kórházba vinni; illetve Sellyénél egy vonat és egy autó karambolozott, a sofőr túlélte, de azonnal kórházba kellett szállítani.
Alább lehet megtekinteni a Tények videóját:
