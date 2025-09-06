Embert gázolt a vonat Budapesten, tűzoltók lepték el a XIV. kerületet

A Szolnoki útnál történt az eset.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy egy személyvonat gázolt el egy embert a XIV. kerületi Szolnoki útnál. A megosztott információk szerint a szerelvény utasait mentesítő autóbusz szállítja tovább. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget.
