Embert gázolt a vonat Budapesten, tűzoltók lepték el a XIV. kerületet

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy egy személyvonat gázolt el egy embert a XIV. kerületi Szolnoki útnál. A megosztott információk szerint a szerelvény utasait mentesítő autóbusz szállítja tovább. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget.