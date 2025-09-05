RETRO RÁDIÓ

Kora reggel már menteni kellett, Budapest XVII. kerületébe riasztották a tűzoltókat

A Szilágyi Dezső utcába siettek a tűzoltók.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 06:54
főváros gázpalack láng tűzoltó Budapest tűz

Egy hatvan négyzetméter alapterületű melléképület kapott lángra Budapest XVII. kerületében, a Szilágyi Dezső utcában. A főváros hivatásos tűzoltói a munkálatok során kihoztak az épületből egy gázpalackot is, amelyet hőhatás ért. A rajok eloltották a tüzet - írja a Katasztrófavédelem.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
