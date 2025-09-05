Kora reggel már menteni kellett, Budapest XVII. kerületébe riasztották a tűzoltókat

A Szilágyi Dezső utcába siettek a tűzoltók.
Egy hatvan négyzetméter alapterületű melléképület kapott lángra Budapest XVII. kerületében, a Szilágyi Dezső utcában. A főváros hivatásos tűzoltói a munkálatok során kihoztak az épületből egy gázpalackot is, amelyet hőhatás ért. A rajok eloltották a tüzet - írja a Katasztrófavédelem.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.