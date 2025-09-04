Mentőhelikoptert kellett riasztani: két motoros karambolozott, lezárták az utat

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy összeütközött két motorkerékpáros a 4631-es út 11-es és 12-es kilométere közötti szakaszán, Mezőtúr külterületén. A megosztott információk alapján a balesethez a mezőtúri hivatásos tűzoltók érkeztek ki, a társhatóságok is az esetnél dolgoznak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.