RETRO RÁDIÓ

Mentőhelikoptert kellett riasztani: két motoros karambolozott, lezárták az utat

Mezőtúr külterületén történt a baleset.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.04. 16:58
baleset mentőhelikopter motoros

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy összeütközött két motorkerékpáros a 4631-es út 11-es és 12-es kilométere közötti szakaszán, Mezőtúr külterületén. A megosztott információk alapján a balesethez a mezőtúri hivatásos tűzoltók érkeztek ki, a társhatóságok is az esetnél dolgoznak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu