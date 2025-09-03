RETRO RÁDIÓ

Rohantak a mentők: Teljes útlezárás Budapest felé

Hatalmas csattanás rázta meg a környéket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.03. 21:37
baleset mentő karambol

Összeütközött két személyautó Fóton, a Németh Kálmán utca és az Eöri Barna utca kereszteződésében - írja a katasztrófavédelem. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

