Rohantak a mentők: Teljes útlezárás Budapest felé

Hatalmas csattanás rázta meg a környéket.
Összeütközött két személyautó Fóton, a Németh Kálmán utca és az Eöri Barna utca kereszteződésében - írja a katasztrófavédelem. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
