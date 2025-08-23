Mentőhelikopter landolt Ócsán: forró víz borult a 10 hónapos kisfiúra

Magára rántotta a forró vízzel teli felmosóvödröt egy tízhónapos kisfiú Ócsán. A gyerekhez mentőhelikopter is érkezett, mert első és másodfokú égési sérüléseket szenvedett.

Fotó: OMSZ

Az édesanyja vele volt, de már nem tudta megakadályozni a gyerek hirtelen mozdulatát. Végül a szomszédja sietett a rémült nő segítségére, ő beszélt a sokkoló esetről a Tényeknek. Azt mondja: azonnal hideg vízzel kezdték locsolni a kisfiú testét és mentőt hívtak, a fiú égési centrumba került.

Amint felvettem a telefont, hallottam, hogy baj van. Amikor idejöttem, akkor már le volt vetkőztetve a kicsi, már csak pelus volt rajta. Mondtam, hogy rögtön hideg víz, aztán beletette a kis kádba és azzal locsolgatta, de szegény nagyon sírt, szerintem sokkos állapothoz közel volt a pici

– mondta a segítségre siető szomszéd a Tényeknek, aki a helyszínre érkező mentőknek is segített elmagyarázni a kisfiú sérüléseit.

