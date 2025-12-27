RETRO RÁDIÓ

Menczer Tamás: amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem lesz bevándorlóország

Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem lesz bevándorlóország - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán szombaton.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.27. 11:09
menczer tamás magyarország orbán viktor párizs

Menczer Tamás arról írt, hogy karácsony másnapján Párizs belvárosában egy férfi megkéselt három nőt, a támadó 25 éves, afrikai származású, büntetett előéletű. A politikus szerint Magyar Péter és Bódis Kriszta gumicsontnak, álproblémának tartja a bevándorlást, "a tiszás Dávid Dóra azt akarja, hogy fogadjunk be mindenkit", "a szintén tiszás Barna Judit pedig azt állítja, hogy bevándorlók nincsenek" - írja a Ripost.

Menczer Tamás / Fotó: MW archiv / 

"Brüsszel napi egymillió euróra büntet bennünket, amiért nem engedjük be ezeket a gyilkosokat. Weber, von der Leyen és egész Brüsszel zsarol, támad, fenyeget bennünket azért, mert nem engedjük be a migránsokat" - fogalmazott.

"A mi álláspontunk világos: amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország NEM lesz bevándorlóország! Nem engedjük, hogy Budapesten, Magyarországon 25 éves afrikai bűnözők késeljenek embereket. Sem karácsonykor, sem máskor. Biztonságos és békés országot akarunk" 

- írta Menczer Tamás.


 

 

