Menczer Tamás: amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem lesz bevándorlóország

Menczer Tamás arról írt, hogy karácsony másnapján Párizs belvárosában egy férfi megkéselt három nőt, a támadó 25 éves, afrikai származású, büntetett előéletű. A politikus szerint Magyar Péter és Bódis Kriszta gumicsontnak, álproblémának tartja a bevándorlást, "a tiszás Dávid Dóra azt akarja, hogy fogadjunk be mindenkit", "a szintén tiszás Barna Judit pedig azt állítja, hogy bevándorlók nincsenek" - írja a Ripost.

Menczer Tamás / Fotó: MW archiv /

"Brüsszel napi egymillió euróra büntet bennünket, amiért nem engedjük be ezeket a gyilkosokat. Weber, von der Leyen és egész Brüsszel zsarol, támad, fenyeget bennünket azért, mert nem engedjük be a migránsokat" - fogalmazott.

"A mi álláspontunk világos: amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország NEM lesz bevándorlóország! Nem engedjük, hogy Budapesten, Magyarországon 25 éves afrikai bűnözők késeljenek embereket. Sem karácsonykor, sem máskor. Biztonságos és békés országot akarunk"

- írta Menczer Tamás.



